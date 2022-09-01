增PS Mobile部門 Sony進軍手遊市場 行政人員版 2022/09/01 分享： 分享： 不少人喜歡玩手機遊戲消磨時間，遊戲類別也變得多元化。Sony日前宣布成立PlayStation Studios Mobile，主要為PlayStation IP遊戲開發手遊版本，這意味着玩家未來可透過 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 「全球最討厭App」 Disney+打入前5名 今日 「全球最討厭App」 Disney+打入前5名 Snapchat推雙攝 可同時拍前後影像 2022/08/31 Snapchat推雙攝 可同時拍前後影像 澳洲促3科企 公開反虐兒政策 2022/08/31 澳洲促3科企 公開反虐兒政策 iPhone 14 Pro 新專利揭剪瀏海？ 2022/08/30 iPhone 14 Pro 新專利揭剪瀏海？ Netflix平價訂閱 播廣告月費55元起 2022/08/30 Netflix平價訂閱 播廣告月費55元起 科技行業 科技硬件 科技軟件 電玩手遊 軟件 遊戲 商業 Sony PlayStation