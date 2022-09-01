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「全球最討厭App」 Disney+打入前5名

行政人員版 2022/09/01

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全球App下載量每日平均高達2.5億個，科技網站Electronics Hub針對不同類型App進行統計分析，發布全球最討厭App排行榜，前5名中竟包括全球總用戶數達2.21億的Disney+。

該網站

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欄名 : 科技新知

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