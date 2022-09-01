「全球最討厭App」 Disney+打入前5名 行政人員版 2022/09/01 分享： 分享： 全球App下載量每日平均高達2.5億個，科技網站Electronics Hub針對不同類型App進行統計分析，發布全球最討厭App排行榜，前5名中竟包括全球總用戶數達2.21億的Disney+。 該網站 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 增PS Mobile部門 Sony進軍手遊市場 今日 增PS Mobile部門 Sony進軍手遊市場 Snapchat推雙攝 可同時拍前後影像 2022/08/31 Snapchat推雙攝 可同時拍前後影像 澳洲促3科企 公開反虐兒政策 2022/08/31 澳洲促3科企 公開反虐兒政策 iPhone 14 Pro 新專利揭剪瀏海？ 2022/08/30 iPhone 14 Pro 新專利揭剪瀏海？ Netflix平價訂閱 播廣告月費55元起 2022/08/30 Netflix平價訂閱 播廣告月費55元起 手機Apps 科技行業 科技硬件 科技軟件 遊戲 軟件 社交平台 Snapchat Disney＋