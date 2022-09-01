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室外設１２大繽紛實體裝置 「繼往創未來」展覽 夜晚打卡靚

行政人員版 04:00 2022/09/01

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中秋節將至，黛安收到風，中環嘅展城館喺9月10及11日將舉行「燈籠工作坊」，大家可以參照唔同年代或類型嘅公屋，喺燈籠上繪畫圖案，更可藉此認識香港公屋嘅獨特文化同歷史㖭！今次工作坊係由發展局及規劃署合辦「繼往創未來」規劃與基建展覽嘅活動之一，希望公眾能感受中秋節日氣氛，同時可加深對香港城市規劃嘅了解。【按此】登入以下網址就可報名喇。

此外，大家亦可參觀「繼往創未來」展覽，透過穿梭戶外及室內展區，認識下本港基建發展及未來發展項目，例如以棋盤遊戲為設計概念嘅戶外展區「大未來歷棋」，設有12個海、陸、空基建嘅繽紛實體裝置，好似高達3.5米嘅港珠澳大橋、高3.3米嘅門廊Gateway等，部分裝置仲加入AR互動元素及趣味小知識，室外展區更會亮燈開放至晚上9點半，夜晚去打卡都好靚呀！

室內則設有3大展區，先以270度環迴LED屏幕播放主題短片「回顧與展望」，回望香港回歸以來經歷嘅挑戰及展示未來發展。場內嘅沉浸式互動體驗區則設有L形互動屏幕，大家可踩住地面屏幕，透過嶄新動態追蹤技術，實時啟動牆上LED屏幕嘅「亮點項目」短片，了解相關資訊。展覽由即日起至11月30日喺中環愛丁堡廣場舉行，免費入場㗎。

本文轉載自《晴報

港珠澳大橋3.5米高夜景

航天網絡：壽司桌

宋熙年與仔仔參觀展覽

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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