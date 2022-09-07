科技為學習迎來新轉變

疫情持續衝擊環球經濟，同時加速數碼科技在不同行業的廣泛應用，令就業市場的人才需求出現重大轉變。有熟悉高等教育規劃及未來教育趨勢的學者認為，傳統的持續進修體系與人才培訓模式已不合時宜，部分地區如新加坡已透過跨界合作，推動教育發展與時並進，以達致更靈活和切合需要的市場需要。



社會發展瞬息萬變，各行業的人才需求亦不斷作出調整，以作配合。現於墨西哥蒙特雷科技大學旗下未來教育研究所（IFE）擔任執行董事的馮進能博士指出，近2、30年科技急速發展，愈來愈多企業急需進行數碼轉型，對相關人才需求愈趨殷切；加上疫情在這兩、三年間影響不同行業，導致很多專業人士失去工作，他們必須掌握如數碼技術等新技能，方能重投就業市場。凡此種種，皆令再培訓及技能提升成為今天的熱門議題，廣受社會各界以至各地政府所關注。再者，疫情也令遙距學習成新常態，無論是學校或企業，將科技用於學習或培訓愈趨普遍，而且更可令學習更具彈性、更個人化、更吸引，甚至更實惠。



人口老化下保持生產力



「與此同時，人均壽命延長使不少在職人士作出延後退休計劃的決定。他們普遍會在職業生涯中轉換4至5份工作，當中同樣需要各種新技能，也是帶動終身學習需求增加與轉變的另一因素。」馮博士稱，面對種種轉變，現今社會若仍沿用20世紀的教育模式，肯定不足以應付21世紀的人才需求。有見及此，愈來愈多國家及地區的政府均致力構思嶄新的持續教育模式，為新世代的企業發展與專業人才提升作出全面配合。



在推動教育變革的歷程中，馮博士補充，首要是為專業人士提供較靈活的學習機會，取代欠缺彈性的教育模式。「企業一般要求在短時間內吸納配備新技能的人才，未必可等待3至4年的培訓年期。因此，教育體系在這方面宜作出轉變，如開設短期或組合式課程等，以迎合企業及不同行業所需。」



新加坡跨界合作見成果



馮進能博士曾在新加坡教育部轄下法定機關新加坡未來技能發展局（SkillsFuture Singapore，SSG）擔任副行政總裁（行業）、首席人力資源官和首席數據長等職位；也曾任香港科技大學校長辦公室高級顧問及規劃與制度研究主任，主導五年大學戰略計劃的制定，並領導大學參與國際排名，推動科大連續三年名列亞洲首位。放眼不同地區的教育改革，他形容新加坡政府通過與大學、私人培訓機構，以至企業等開展跨界合作，取得最為全面的成果；而韓國也設立了若干國家技能標準，配合政府撥款，同樣成功幫助企業及在職人士獲得新技能。



至於業界的角色，馮博士強調，企業在人才培訓領域中亦具有着舉足輕重的作用，因他們熟悉行業最新發展與人才所需的技能。以往企業需要新的技能，往往只是向外聘請，現在世界各地、各行各業都面對人才荒的問題。企業需要改變心態，為人才培育作長綫投資。「若部分行業對人才培訓的投入不大積極，政府便有需要多作推動，鼓勵不同的持份者共同協作。」



(特約)