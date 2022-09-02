Y／Project設計師加盟 DIESEL新官上任 副刊版 2022/09/02 分享： 分享： 創立於1978年，以生產denim服裝為主的Diesel，於90年代初空前成功造就了品牌的CEO Renzo Rosso，創立OTB集團，及後收購了Maison Margiela和Marni等品牌，成 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : Fashion 最新專欄文章 更多 Saint Laurent的玫瑰 今日 Saint Laurent的玫瑰 sacai X 村上隆的猛將 MADSAKI 2022/08/26 sacai X 村上隆的猛將 MADSAKI Anne et Valentin 不朽的法式視綫 2022/08/26 Anne et Valentin 不朽的法式視綫 CELINE．Baby Doll 網購限定 2022/08/19 CELINE．Baby Doll 網購限定 Under Armour 巨石計劃 2022/08/12 Under Armour 巨石計劃 時裝服飾 時裝服飾種類 鞋履 手袋 意大利