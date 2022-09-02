Saint Laurent的玫瑰

今時今日，要說韓團似乎BTS（防彈少年團）都要讓路給韓國女團Blackpink，早前Blackpink宣布明年1月世界巡迴演唱會，香港竟然是其中一站，已經立時叫不少人在網上留言紛紛懇求門票一張，而事實

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