  • 28°C
香港時間 : 2022902日 (週五) 03:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

上環關東江戶前壽司Omakase 不旬不食夏季時令菜單

副刊版 2022/09/02

分享：

分享：

正所謂不時不食，無論是中菜、西菜或是日本料理也好，能夠品嘗到以時令新鮮食材入饌的菜式，才能算得上真正細味到該國美食的滋味。以弘揚傳統日本關東江戶前壽司為志的本地高級廚師發辦（Omakase）日式料理店

...

欄名 : Food

最新專欄文章 更多

【Good Food,Good Mood@iM網欄】2022最佳新餐廳 韓國過江龍Mosu
2022/08/22
【Good Food,Good Mood@iM網欄】2022最佳新餐廳 韓國過江龍Mosu
正宗寧波風味 甬府推出時令嘗味菜單
2022/08/19
正宗寧波風味 甬府推出時令嘗味菜單
WAKO早秋主題盛宴 松茸會席╳清酒之旅
2022/08/19
WAKO早秋主題盛宴 松茸會席╳清酒之旅
【Good Food,Good Mood@iM網欄】城中熱門意大利餐廳 口碑與實力相乎Estro
2022/08/09
【Good Food,Good Mood@iM網欄】城中熱門意大利餐廳 口碑與實力相乎Estro
唐述夏日限定時令套餐 海鮮蔬果入饌提升食慾
2022/08/05
唐述夏日限定時令套餐 海鮮蔬果入饌提升食慾
香港 日本 餐廳 美食 菜式 尖沙咀 上環 北海道 清酒 日式料理

上一篇文章

Saint Laurent的玫瑰

下一篇文章

馬爹利╳富臨飯店 干邑配對菜單慶中秋
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？