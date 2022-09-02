上環關東江戶前壽司Omakase 不旬不食夏季時令菜單

正所謂不時不食，無論是中菜、西菜或是日本料理也好，能夠品嘗到以時令新鮮食材入饌的菜式，才能算得上真正細味到該國美食的滋味。以弘揚傳統日本關東江戶前壽司為志的本地高級廚師發辦（Omakase）日式料理店

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