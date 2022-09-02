上環關東江戶前壽司Omakase 不旬不食夏季時令菜單 副刊版 2022/09/02 分享： 分享： 正所謂不時不食，無論是中菜、西菜或是日本料理也好，能夠品嘗到以時令新鮮食材入饌的菜式，才能算得上真正細味到該國美食的滋味。以弘揚傳統日本關東江戶前壽司為志的本地高級廚師發辦（Omakase）日式料理店 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 【Good Food,Good Mood@iM網欄】2022最佳新餐廳 韓國過江龍Mosu 2022/08/22 【Good Food,Good Mood@iM網欄】2022最佳新餐廳 韓國過江龍Mosu 正宗寧波風味 甬府推出時令嘗味菜單 2022/08/19 正宗寧波風味 甬府推出時令嘗味菜單 WAKO早秋主題盛宴 松茸會席╳清酒之旅 2022/08/19 WAKO早秋主題盛宴 松茸會席╳清酒之旅 【Good Food,Good Mood@iM網欄】城中熱門意大利餐廳 口碑與實力相乎Estro 2022/08/09 【Good Food,Good Mood@iM網欄】城中熱門意大利餐廳 口碑與實力相乎Estro 唐述夏日限定時令套餐 海鮮蔬果入饌提升食慾 2022/08/05 唐述夏日限定時令套餐 海鮮蔬果入饌提升食慾 香港 日本 餐廳 美食 菜式 尖沙咀 上環 北海道 清酒 日式料理