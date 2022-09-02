馬爹利╳富臨飯店 干邑配對菜單慶中秋 副刊版 2022/09/02 分享： 分享： 強強聯手之作，馬爹利與富臨飯店攜手推出米芝蓮3星粵菜菜單，以4款馬爹利干邑，配上8道經典菜式。另外馬爹利亦首度與本地烘焙店Moon．月合作，推出月餅禮盒賀中秋，當中更有一套燈謎撲克牌，正好在中秋相約親 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 認識生物多樣性 紅樹林導賞冊免費領取 今日 認識生物多樣性 紅樹林導賞冊免費領取 《明日戰記》裝甲道具展覽 免費參觀兼獲迷你電影海報 2022/09/01 《明日戰記》裝甲道具展覽 免費參觀兼獲迷你電影海報 唯港薈聯乘嬌蘭推蜂蜜下午茶 送價值$720護膚產品 2022/08/31 唯港薈聯乘嬌蘭推蜂蜜下午茶 送價值$720護膚產品 Apinara推出8道 華麗泰菜盛宴 2022/08/29 Apinara推出8道 華麗泰菜盛宴 翡翠拉麵小籠包全新蟹宴 首度推出蟹主題下午茶 2022/08/27 翡翠拉麵小籠包全新蟹宴 首度推出蟹主題下午茶