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馬爹利╳富臨飯店 干邑配對菜單慶中秋

副刊版 2022/09/02

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強強聯手之作，馬爹利與富臨飯店攜手推出米芝蓮3星粵菜菜單，以4款馬爹利干邑，配上8道經典菜式。另外馬爹利亦首度與本地烘焙店Moon．月合作，推出月餅禮盒賀中秋，當中更有一套燈謎撲克牌，正好在中秋相約親

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欄名 : 新鮮熱辣

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