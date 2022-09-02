法國L'ECOLE珠寶藝術學院 在港首展Yves Gastou傳奇男戒珍藏 副刊版 2022/09/02 分享： 分享： 筆者深信每個人都有其漏財位，好像著名法籍畫廊主人Yves Gastou（1948-2020），他另一面向是男士戒指收藏家。自懂性以來，共收藏1,000多枚男戒，這些珍藏可視作人類發展不可或缺的一塊拼圖 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : Jewelry 最新專欄文章 更多 世一之美Cartier 2022/08/26 世一之美Cartier 幸運數字繼承者 CHANEL高級珠寶系列 N°5登場 2022/08/12 幸運數字繼承者 CHANEL高級珠寶系列 N°5登場 FRED王陽明火併Tyson 2022/07/29 FRED王陽明火併Tyson 憶年新概念 Buccellati 2022/07/22 憶年新概念 Buccellati Rose做開路先鋒Tiffany & Co. 2022/07/15 Rose做開路先鋒Tiffany & Co. 香港 設計 展覽 法國 尖沙咀 黃金 珠寶 K11 MUSEA 天主教 基督教