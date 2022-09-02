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法國L'ECOLE珠寶藝術學院 在港首展Yves Gastou傳奇男戒珍藏

副刊版 2022/09/02

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筆者深信每個人都有其漏財位，好像著名法籍畫廊主人Yves Gastou（1948-2020），他另一面向是男士戒指收藏家。自懂性以來，共收藏1,000多枚男戒，這些珍藏可視作人類發展不可或缺的一塊拼圖

...

欄名 : Jewelry

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