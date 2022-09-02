Piaget Polo 為綠型錶增添可觀成員

對Piaget來說，自1960年代初期開始，綠色是旗下珠寶工藝師的調色盤中不可或缺的顏色，它象徵着大自然的力量和生命的禮讚，它是伯爵製錶廠四周蓬勃大地的主要色彩，諸君請看看品牌珠寶設計，在眾多珍貴寶石

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