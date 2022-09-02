Piaget Polo 為綠型錶增添可觀成員 副刊版 2022/09/02 分享： 分享： 對Piaget來說，自1960年代初期開始，綠色是旗下珠寶工藝師的調色盤中不可或缺的顏色，它象徵着大自然的力量和生命的禮讚，它是伯爵製錶廠四周蓬勃大地的主要色彩，諸君請看看品牌珠寶設計，在眾多珍貴寶石 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : Watch 最新專欄文章 更多 Audemars Piguet玩轉聲之形 2022/08/26 Audemars Piguet玩轉聲之形 欽點水原希子加持 OMEGA年度作大玩法式宮廷印花 2022/08/19 欽點水原希子加持 OMEGA年度作大玩法式宮廷印花 IWC X Preface 突破咖啡店想像 2022/08/12 IWC X Preface 突破咖啡店想像 與傳奇登山家Nimsdai Purja合作 Montblanc推0氧氣機芯延長壽命 2022/07/29 與傳奇登山家Nimsdai Purja合作 Montblanc推0氧氣機芯延長壽命 Jaeger-LeCoultre 一錶兩面穿越星際宇宙 2022/07/22 Jaeger-LeCoultre 一錶兩面穿越星際宇宙 品牌 設計 設計師 珠寶