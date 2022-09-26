滙豐環球私人銀行助客戶規劃和實現財富跨代傳承

沒有人願意看到畢生累積的財富在傳承給下一代時付諸東流。因此很多亞洲超高淨值和高淨值家族視財富傳承為首要關注的議題。除了財富增值，家族更希望能夠保障和傳承財富，實現家業長青，世代繁榮。



社會面對着人口老化，財富傳承的需求不容忽視。滙豐環球私人銀行憑藉其國際化的聯繫和環球專家網絡，幫助客戶規劃，順利地將財富傳承給下一代。



有尊嚴的晚年生活從及早妥善規劃開始



「隨着人們的壽命愈來愈長，他們更關注健康和保健，以確保能夠過着有尊嚴的晚年生活並維持良好的財政狀況。」滙豐環球私人銀行私人財富策劃香港、菲律賓及國際市場主管凌曉忻說。世界衛生組織預計¹，在2015年至2050年間，全球60歲以上的人口比例將由12%增加接近一倍至22%。香港作為世界上人口預期壽命最長的地區之一，同樣面對着人口老化的壓力，據政府統計處2022年發布的2021人口普查數據²顯示，65歲或以上人口佔全港人口的19.1%，即近145萬人。

▲ 滙豐環球私人銀行私人財富策劃香港、菲律賓及國際市場主管凌曉忻

考慮到大眾在醫療保健和財務健康方面的需求，凌曉忻認為，財富策劃師的角色是促進對話並提供指導以幫助客戶實現目標。其中可能包括根據他們的生活方式制定有關的財富計劃或資產架構，處理與預期壽命延長或意外事件所產生的相關醫療開支，以及財富轉移和遺產規劃。



家族往往在掌舵人出現健康危機時才尋求協助。凌曉忻認為，家族成員應盡早進行財富規劃，因為在危機出現後才採取行動會衍生不同的問題，並令可供選擇的方案受到不同限制。她續指：「他們拖延的時間愈長，愈容易出現健康狀況惡化或突如其來的疾病，影響他們作出決定的能力。」



滙豐環球私人銀行信託管理環球主管翁秉倫認為，訂立持久授權書是年長人士處理財務計劃的另一種有效工具。該等法律文書允許獲授權人代表精神上失去行為能力人士管理他們的財務。



「我們注意到愈來愈多客戶提及他們的帳戶被凍結，或家中的長者失去能力管理他們的帳戶。」翁秉倫續說：「透過持久授權書，客戶可以授權我們管理他們的滙豐環球私人銀行帳戶及處理他們的財務和日常開支。」



翁秉倫指出，滙豐銀行也可以經由法院委任為產業受託監管人，負責為沒有行為能力的人士處理事務，然而，他建議客戶在早期階段制定更具體的計劃，例如設立家族信託照顧自己和家人，以及傳承財富。



財富規劃和信託扮演重要角色



回顧滙豐信託在亞洲逾75年的歷史，翁秉倫總結，一個完備的財富傳承計劃需要具備三大重點：「首先是家族不要迴避討論這個話題，其次是尋求專業建議，第三是落實到位，防患於未然。」他更補充，現今世代瞬息萬變，客戶必須定期審視計劃，以確保計劃適合於個人及家族現況。



凌曉忻也認為，現時個人和家族的資產和國籍變得更多元化，這也解釋了為何如滙豐銀行般擁有環球網絡及豐富經驗的專業顧問能夠有效地照顧他們的需求。「當客戶決定在其他司法管轄區投資，或與家人移居其他地區時，他們應該諮詢財富策劃師及其他專業人士的意見，以協助他們作出合適的規劃。」凌曉忻說。

▲ 「及早籌劃、堅定執行、定期審視和坦率溝通。」滙豐環球私人銀行信託管理環球主管翁秉倫強調制定適當和全面的財富傳承規劃的重要性。

促進跨代溝通



對超高淨值和高淨值人士而言，適時與家族成員及財富管理人溝通其計劃和願望是非常重要的。「好的意圖，甚至是好的計劃也可以因為缺乏溝通，未能傳達至有需要參與的人士而告吹，而這正是我們能夠提供幫助的地方。」翁秉倫指，滙豐環球私人銀行龐大的財富規劃團隊能幫助家族及企業制定有效管治架構，讓其客戶的企業和財富傳承計劃得到妥善執行。



儘管許多成功的企業家和家族掌舵人均擅長拓展業務和創富，但翁秉倫認為，即使他們有強烈的意願去照顧摯親，但在傳承規劃方面或欠缺經驗。滙豐信託不單考慮到第二代的繼承人，透過適當的財富架構，幫助客戶就家族的第三、第四代制定財富計劃，集中家族核心資產的同時，讓家族成員可以擁有自己的財富，從而照顧好自己。



另一個需要諮詢專業顧問的原因，則是因為傳承過程中充滿挑戰，凌曉忻指要讓財富創造者放棄他們對財富的控制權談何容易，尤其是當他們因為健康原因而被迫退任時。另一方面，並非所有家族新世代也準備好承擔財富管理的責任。



「我們的團隊可以促進家族成員的互相溝通，建立一個穩健的管治系統，提供財務教育和培育下一代，令他們可以更好地調適家族價值觀和目標。」凌曉忻續指，溝通往往是一個雙向的過程。

▲ 翁秉倫（左）及凌曉忻均認為超高淨值和高淨值家族需要及早制定財富傳承計劃。

關顧社區需要



除了為未來規劃提供廣泛的金融、信託和保險產品外，滙豐銀行也提供慈善公益方案。近年愈來愈多超高淨值和高淨值人士熱心公益，回饋社會。例如，除了滙豐銀行慈善基金就新型冠狀病毒疫情捐款超過1億港元，在第五波疫情爆發時，滙豐銀行在一周內向客戶募集了超過1,000萬港元，惠及安老院舍和有需要的機構。



「客戶藉着我們管理的慈善信託基金向保健和護老機構捐贈了大量資金，並支持長者的福利計劃，讓他們可以過着更好的晚年生活。」翁秉倫說。



1. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health

2. 香港特別行政區 政府統計處：《2021年人口普查》（2022年2月出版）



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（特約）