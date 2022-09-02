陳勇 以港為家 建好家園 雨過天晴 勇者無懼更堅持

▲ 陳勇先生，立法會議員兼港區全國人大代表，註冊社工。香港再出發大聯盟副秘書長、新界社團聯會（新社聯）理事長、民建聯副主席。於2008年至2015年，他擔任北區區議會委任議員期間，投入社區為市民服務，也是勞工及經濟事務委員會委員。

與身兼港區人大及立法會議員的陳勇談中國夢並不稀奇，難得的是他也談到了他對香港年輕人學業、就業、創業及置業等「四業」的關注，更以自己所體驗的香港情和他的奮鬥，為青年的答卷充當指導員。

在大學修讀社工的陳勇，從讀書到從政，一路走來，並沒有太大懸念，因都以興趣為志業，都是造福社會。他指人生最難得的是：找到可以讓自己全情投入的興趣，直至廢寢忘餐，不眠不休，也不抱怨；興趣可成為自己的職業，甚至成為志業，造福社會。以上三項，若得其二已十分難得，陳勇自言三者兼得，覺得自己已很幸運。

從1994年做社區工作至今，陳勇對其從不厭煩，反而樂此不疲，愈做愈喜愛，也愈做愈起勁，只因他在興趣中，找到了理想。原籍福建的陳勇，先祖原是北宋開封官宦之家，開封既是先祖的原居地，也與公正廉明的清官包拯關係密切，故他深受其剛正不阿、重法治、倡廉潔的情操及作風所影響，早就希望為社會服務。

「貴人」扶持 努力把握

由於出身基層，臨屋、安置區、公屋，陳勇都住過，也讓他實際感受到社工在社區的作用，遂年少便立志當社工，但他更仰慕社會領袖的風采：「少年時，我獨愛看電視新聞報道，報道中的『叻人』總有一、兩句閃亮的說話穿透人心，很能感動人。自此我知道，那些警句一定是從很多實際的工作中提煉出來。」

陳勇對領袖「說和做」的觀察，其後在大學時期得到印證。他自言有兩位「貴人」，分別是教他做人與處事的譚耀宗和張學明，皆是他的人生導師。陳勇以命理為喻，說人生若有「貴人」扶持、帶領着，自己只要在關鍵時刻，努力把握，便會更容易達到成功。

若不是陳勇自爆，很難猜到眼前這位侃侃而談、善於辭令的議會代表，曾是個人前害羞、怯於暢所欲言的少年。他謙說都是中學時做領袖生長，以及前輩「貴人」們給予機會磨練的成果，其中也少不了他讀社工時的「洗樓」經驗：「教授要求我們到某個公共屋邨，上樓探訪，並規定要於5分鐘內入屋，否則不合格！」結果，最快的同學30秒內入屋，最遲也僅花了兩分半鐘時間。這次深刻的經驗讓陳勇明白到，以誠懇、精簡的態度向陌生人自我介紹，並道明來意的重要性，而這經驗在日後社區服務上，更讓他駕輕就熟，也用來培訓義工。

▲ 陳勇關注港青「四業」，並以家國情懷，現身說法，令筆者（Grace Tse，右）期望他可以認真考慮做青年的人生教練。

一國根本 香港便利

陳勇從政現有兩個雙重身份，他形容就像香港一國兩制：既有一國根本，也有香港便利，能發揮的作用將更大。疫情肆虐，香港經濟、民生都大受衝擊，最近他正就通關問題奔走：「我建議堅持對外逐步恢復開放，對內(地)逐漸恢復通關，並融入大灣區發展。」但他指出，現在情況是：對內未通關，對外有限制，雖處困局，但樂觀的是，與疫情初期熔斷及10多天的隔離措施相比，「3+4」已有很大進步，而政府最近為需要返內地升學的港生提供入境便利，又是一大進展。

對有公務需要的商界，陳勇現正建議進行點對點的閉環式入境管理，也為經常往返中港兩地的商界提供商貿便利。他還提議「一港三制」，即是「機場城市」範圍、主流社區，以及內地關口，輔以不同的出入境標準及檢測，都不失為一些富有創意的構想。「香港可試出一套模式供內地城市，例如上海，甚至澳門參考。」陳勇有這樣的期望。

融入灣區 面向世界

談及香港青年應如何看待放在眼前的大灣區機遇，爸爸是印尼歸僑的陳勇直指香港的未來便是背靠國家。他引述新加坡前總理及資政李光耀的說話，指這位亞洲政治強人恨不得把新加坡「拖到香港來」，希望近水樓台，讓新加坡受惠於中國。他認為，既然香港有地理優勢，年輕人無論是否真正會到大灣區發展，都「不妨先嘗試了解，了解多了，才可把握機會。」他還透露，除創科之外，傳統專業如法律、會計、測量，甚至中醫等，在大灣區市場的機會將愈來愈多。

「只有以港為家，堅持建設香港，與世界其他地方相比，香港仍是我們最美好的家園！」陳勇勉勵青年，扎根香港，融入灣區，面向世界。

【後記】反映意見 為各界發聲

陳勇的正能量可謂貫串了整個訪談。之前看他在國家主席習近平講話的分享會上，發言精闢，淋漓盡致，不單人如其名的「勇」，而且「正」（能量），相信都是受父母言傳身教，甚至偉人及歷史名人故事的薰陶。我期望他會透過任何形式，例如講座分享或擔任青年的人生教練，繼續發揮影響力。

作為商界一分子，我當然最希望他能為疫情下的中小企業家發聲，例如在未達「0+7」的檢疫目標前，他可向政府反映，延長「保就業」計劃最少3個月，好讓商界喘一口氣，真正做到「保民生、保飯碗」。