認識生物多樣性 紅樹林導賞冊免費領取

環保協進會最近製作了兩份電子刊物，包括為生態初學者設計的導賞冊：《走進紅樹林的世界》及為中小學設計的教案：《微塑膠與紅樹林可持續發展中小學教材套》。

過去兩年在疫情下是否多了到郊外遊玩？會否因此想多認識

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