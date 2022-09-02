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認識生物多樣性 紅樹林導賞冊免費領取

副刊版 2022/09/02

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環保協進會最近製作了兩份電子刊物，包括為生態初學者設計的導賞冊：《走進紅樹林的世界》及為中小學設計的教案：《微塑膠與紅樹林可持續發展中小學教材套》。

過去兩年在疫情下是否多了到郊外遊玩？會否因此想多認識

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欄名 : 新鮮熱辣

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