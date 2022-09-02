「那幾時可以再見你？」何先生問。

「病情十分穩定，標靶藥依然有效，大可在公立醫院跟進，有問題才回來。」這是醫生慣常回應，因主要工作是教學科研，醫生向來跟其他腫瘤專科合作，主要為病人提供second opinion（第二意見）。

「唔得，我一定要見你，見你才安心。」

獲病人信任，心裏受用，但也要按事實對病人說：「公立醫院和私家醫院使用的標靶藥完全一樣，沒有理由要多花金錢。」尤其知道病人經濟環境在高昂藥費下感到壓力。

「呀，醫生，我信你便要跟住你。」

這是很常見的「救生圈」心理，快要遇溺時，第一件出現眼前的浮物即時成為救命至寶，縱然沒有時間理性地分析這浮物的安全性和可靠性，一旦視為「救生圈」便會緊緊抱着絕不放手，當中除涉及恐懼情緒外，更重要是一份信念。

未經理性思考洗禮而產生的信念有好有壞，好的是這份信念很強，因以主觀感覺為根基，信了便不會輕易改變，壞的也是因為信念強，就算是不理性甚至是被騙，也會繼續沉迷下去。

癌症病人確診後，會四處打聽治療方法，遇上甚麼「浮物」也是機緣巧合，若四叔婆說某神醫能治癌，又說親眼見某某人被治癒，一旦視為「救生圈」，便會耽誤正統治療時機。

其實，絕大部分癌症病人不是那麼危急，是有時間去理性分析處理才決定信甚麼，千萬不要墮入「救生圈」圈套。