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奇醜無比的嬲樣

副刊版 2022/09/02

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在公眾場合，很多人的情緒一觸即發，例如，躁狂駕駛者對着前面駛得較慢的車輛狂響號、餐廳食客因未有位而喪罵侍應等。看那些正在嬲爆的嘴臉，五官繃緊，兇神惡煞，奇醜無比。年紀有番咁上下者，動不動生氣，很容易中風。瑞士蘇黎世大學醫院神經內科教授Susanne Wegener，在今年一月的《European Heart Journal》發表研究，近一成曾中風的受訪者，在中風前曾出現憤怒、情緒不安等情況，Wegener宣稱，曾經歷憤怒、情緒不安等負面情緒後的一小時內，中風風險急增三成。

擁有高EQ的人，不是遇見甚麼都不發脾氣，而是懂得好好地發脾氣，畢竟生氣（Anger）是人類四種基本情緒之一（其他三種是快樂、悲傷和恐懼），若生氣這種情緒沒有在人類進化過程有功用的話，已一早被淘汰，所以生氣有其存在價值。

但若年紀不少，下下郁啲就向人發脾氣，傷身傷人又無品，只會搞到自己生人勿近。高低EQ生氣之分別在於，低EQ的人只識在別人身上發洩情緒，兼且長期「熬」（dwell on）住那個生氣和不高興的情緒，腦內不停狂loop令他生氣的景象，這說明此人沒有能力駕馭自己的情緒和思維，更沒有能力提升個人質素，所以這類人永遠被一浸負氣場圍困，甚至老是覺得只是別人對自己不好，他才要發脾氣（self-victimization）。

高EQ的人，當然也會動氣，但他們不會以傷害別人感受為生氣目的，表達了自己的不滿後，很快便能化解負面情緒，並將之轉化和昇華到正向思維，好好解決問題。高EQ者在生氣時，會令人不敢怠慢，因為氣之有理，亦懂即時化解情緒，最終以做好件事為目的，故不會令人難受，甚至令人更加尊重。反之，低EQ者發洩怒憤的方式，除了暴露自己甚麼都駕馭不到、令人覺得他「又發作」、相當討厭外，別無是處。

高EQ和低EQ的人，在人生成就上有顯著高低之別，不無道理。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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