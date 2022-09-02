推廣本地時裝品牌 講好中國故事

我早前參與新一屆特區政府以「提升競爭力－綜合發展藝術、文化、體育和旅遊」為主題的《2022年施政報告》諮詢會，提出時裝設計就如穿在身上的文化藝術載體，希望政府可以加強支援本地時裝設計師、推廣香港時裝設計品牌，以時裝設計弘揚中華文化藝術。

國家《十四五規劃綱要》明確支持香港發展成為中外文化藝術交流中心，國家主席習近平多次在講話中提到，要加強我國國際話語權，「講好中國故事，傳播好中國聲音，去展示真實、立體、全面的中國」。我認為，要透過文化藝術這種「軟實力」講好中國故事，傳播媒介必須接觸面夠廣、受眾夠多、行業夠專，時裝設計正好體現這一點。

港紡織產業根基穩 國際聲譽高

中國紡織工業聯合會在《紡織行業十四五發展綱要》明確指出，紡織業界的目標，就是要在2035年成為全球時尚的重要引領者，打造有國際影響力的中國特色和時代特徵之紡織服裝品牌，而其中一個重點，就是進一步融合紡織行業與中華文化；在這方面，本港紡織及製衣業正可以「香港所長」配合「國家所需」。

產業方面，本港紡織及製衣業根基穩固，是香港經濟重要一員，國際聲譽高超，更是世界紡織與成衣採購樞紐；文化藝術方面，坊間有不少非牟利團體一直支援本地時裝設計師，貿發局亦致力舉辦不同活動，推廣本地時裝設計，而隸屬文化體育及旅遊局的「創意香港」（CreateHK）辦公室，亦以「設計創業培育計劃」（DIP）及「時裝創業培育計劃」（FIP），致力培育本地時裝創意產業及初創設計公司發展。

本港歷年產出不少出色時裝設計師，例如被譽為「明星御用設計師」的香港時裝設計師何國鉦（Dorian Ho），就以獨特的婚紗、旗袍和晚裝設計而著名，其品牌服裝遍及美國、新加坡等地；又例如在國際享譽盛名的時裝設計師譚燕玉（Vivienne Tam），則畢業於香港理工大學，她擅於中西文化元素，作品中不時呈現中國特色，以她名字命名的品牌「VIVIENNE TAM」專賣店遍布全球，正是講好中國故事的好例子。

吸內地品牌落戶 增國際話語權

香港紡織業的科研亦非常出色，香港紡織及成衣研發中心（HKRITA）今年在「2022年日內瓦國際發明展」勇奪3金6銀佳績。紡織、製衣及時裝設計環環相扣，若能以本港紡織及製衣業的傳統優勢，揉合創科和文化藝術，將大有可為。

我建議特區政府可加強支援本地時裝設計師，在作品中注入中國文化，亦可考慮以政策支持及吸引國內龍頭服裝品牌，在港設立創新設計中心，此舉不但可以支持本地時裝設計師，亦為年輕人提供無窮機遇，國內品牌更可藉此走出去，在設計、研發、生產及營銷體現中華文化精神，爭取時尚話語權。

我相信，時裝設計能打破行業界限，若能將時裝設計注入文化藝術、影視、運動等領域，跨界融合更好宏揚中華文化。如政府能投入資源，加強支援本地時裝設計師、推廣香港時裝設計品牌，並着力行業合作，效益將會立竿見影，本港時裝設計定能更勝從前，同時讓香港成為中外文化藝術交流中心，講好中國故事。