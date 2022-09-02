貨幣制度 推動生產力重要動力

中國在一些城市中，正在試驗一種官方支持的數碼貨幣，若這種貨幣發展成熟，將來會對美元霸權造成重大衝擊。中國以數碼貨幣為特色的貨幣系統能否取代美元，固然是一重要問題，我們將來須詳加分析，但大多數人可能會不了解，貨幣一直都在演變，其演變對生產力甚至科技都起着重要的作用。

分工＋貿易 經濟活動基礎

貨幣是人類最偉大的發明之一，若沒有貨幣，世界文明及科技很可能比現在落後1,000、2,000年，為何如此？亞當史密（Adam Smith）在《原富》（The Wealth of Nations）第一章第一節早已說明，生產分工是推動生產力進步的關鍵因素，勞動力分工可使人各有所專，令自己的技能不停進步；但有了分工，卻又意味着人與人之間必須要有貿易，互相交換自己的產品，否則便只能消費自己生產的缺乏種類的商品。分工加上貿易，是自古至今經濟活動的基礎，但這需要條件，便是要有交易的地方或機制，即市場，以及令交易變得效率高的貨幣。

若無貨幣，貿易便變成物物交易，麻煩便大了，這需要所謂的「需求雙重巧合性」（double coincidence of wants）。例如我有一頭牛，但想換來一袋米，那麼我便要跑到市集中，找找有多少人有米可換，但有米之人並不一定對牛有興趣，我需要尋尋覓覓，看看能否找到一位有米而又需要牛的人，才可能完成交易。這樣的交易成本太大，貿易活動一定滯塞，缺乏了貿易，人民只能退回沒有分工、甚至人與人之間生死不相往來自給自足的世界中。採菊東籬下的桃花源世界雖使人嚮往，但這種世界是生產與消費未經組織化的世界，生產力與科技都難以發展起來。

貨幣如市場血液 促大規模生產

人類還算是聰明的，已有考古證據顯示，巴比倫近幾千年前已有市場，後來更有了貨幣。較原始的貨幣可能是貝殼，也可能是銅、鐵、金、銀等貴金屬，有了貨幣，大家買賣便可以此為媒介，不用受制於物物交易；有了貿易，以及有了等同市場血液般的貨幣，分工生產便變成可行，供應鏈及大規模生產逐漸出現。

不過，用有價值的實物作貨幣，也有先天性的缺點，它們的供應常會出問題，例如找不到足夠的金銀銅鐵怎麼辦？羅馬帝國所發行的金幣，常被人刮走部分的金，以致其價值比不上鑄在幣上的面額值。

宋朝是一個偉大的發明創新年代，當時的人石破天驚地發明了與貴金屬性質上完全不同的紙幣，為貨幣、經濟管理及市場組織帶來全新的局面。唐朝時有所謂「飛錢」，其實只是一種滙款制度，不是貨幣，後來還被禁了，其後的所謂大唐寶鈔，是後人的托古偽作；到北宋時，因為蜀地山多，用的貨幣是鐵錢，太過沉重，交易不便，有人把鐵幣放在倉庫中，再弄出存倉的收據，這些收據便可用作交易的媒介，這種收據演變為一種叫「交子」的物事，便是紙幣的雛型。

真正現代意義上的紙幣，是南宋的「會子」，其數量由政府控制，亦只有政府才有權發行，違令者斬。「會子」背後有實物儲備作支撑，但不是、也不需要百分之百的儲備。宋孝宗是個好皇帝，為了監管「會子」，常常無心睡眠，劉亦菲的《夢華錄》在表現宋朝文物與生活上十分考究，香港拍不出這種劇集，但劇中提到北宋時有用「飛錢」而沒有提到「交子」，我十分懷疑編劇是否正確。

有了紙幣，政府便多了一種理財工具，可靠印鈔票支付自己的開支；這當然會引起通脹，不能濫用，但這誘惑力太大了，南宋末年的政府要與蒙古人打仗，也就大印鈔票，終於通脹把整個制度擊垮；明太祖朱元璋也懂得發行紙幣，但很快他又犯同一錯誤，紙幣制度崩潰，要靠白銀做貨幣。

中國並不擁有足夠的銀礦，明中葉以後，白銀主要從美洲的波利維亞及日本而來。自1572年後，明朝大量輸出當時最吃香的工業產品絲綢、瓷器、茶葉等，經馬尼拉用西班牙大帆船運到墨西哥作中轉站，再遠去歐洲，回程便是運回白銀，當時世界上的第一個唐人街在墨西哥城，有近兩萬華人在那邊做生意。

有明一代，雖有了白銀作貨幣，但付出的代價卻是無數產品需要輸出，換回的卻是沒有多少直接使用價值的白銀；在清代，英國人連白銀也不願意付，改為用鴉片，這是後話。

美元核心貨幣 背後兩手空空

現代的貨幣體系，比宋朝的紙幣又進一步的演變，鈔票變成「法定貨幣」（fiat money），背後並無實物作支持，你拿一塊錢美鈔到聯儲局兌換，它甚麼也不會給你，只會給你另一張1元紙幣，你為甚麼信這張紙有價值？鈔上只印明：「In God we trust」，不作任何其他承諾；不單如此，你若用美元做一些美國政府不喜歡的事，例如與伊朗做生意，她還會制裁你，此之謂「美元霸權」也。

有了美元作為行通世界的通貨，全球化經濟更加徹底，國際供應鏈也愈完備複雜，全球的生產力也大幅增加，當然美國從中獲利巨厚；但以美元為核心的貨幣，其背後只是兩手空空，美國的儲備還不到香港的30%，它能否維持下去？如何維持下去？這套貨幣體系背後，也有一整套金融科技配合着，但這套科技，恐怕也避不過不斷進步的科技之挑戰，中國的電子支付系統及數碼貨幣，大有可能代表世界的未來。以後再談。

▲ 有了美元作為行通世界的通貨，全球化經濟更加徹底，但以美元為核心的貨幣體系，恐怕也避不過不斷進步的科技之挑戰。（資料圖片）