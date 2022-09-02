港樓市面臨3挑戰 短期阻力大

長期以來，購買住宅物業一直是在香港積累財富的重要途徑，但現在這一途徑正面臨挑戰。在經歷了多年的強勁增長後，近年來大環境的變化，對樓市也輪番造成衝擊。從2019年社會動盪、到2020年起疫情爆發、再到最近的移民趨勢，在這些因素的影響下，香港的樓價停滯不前。滙豐銀行早前宣布上調H按封頂息率，為主要銀行中首例，預期將對其他銀行造成一系列連鎖反應，而最終所有按揭利率都會上升，短期內香港樓市也會愈見顛簸。

港疫下樓價增長 遜亞太

2019年至2021年期間，盡管全球實施量化寬鬆政策，但香港的樓價僅增長了4.5%，遠遠落後於其他亞太發達經濟體；相比之下，新西蘭和澳洲分別上漲了48%和28%，而與香港相似度高的經濟體新加坡，同期內樓價也上漲了13%（圖一）。

從房屋交易量和按揭貸款增長的角度看，二級市場的韌性相對較強；不過，這個勢頭主要來自於按揭保險計劃的推動，即允許買家承擔更高的槓桿。通過該計劃批准的新增房屋貸款佔比，從2019年的16%上升至今年6月的55%，市場平均按揭成數（（Loan-to-Value Ratio，LTV）也從47%攀升至56%。

銀行勢加P 移民潮影響情緒

香港樓市短期內面臨着3方面的挑戰。首先，美元與港元套利交易會導致本港利率升高，與大多數按揭貸款掛鈎的一個月香港銀行同業拆息（HIBOR），已經從去年的0.16%飈升至上月中旬的1.9%（圖二），當前H按利率也已經達到2.5%的封頂位，估計銀行採取行動調整最優惠利率（Prime Rate）只是時間問題。

其次，移民潮將會影響市場情緒。雖然難以計算淨流出人口中的移民佔比，但房地產市場無疑出現了更多與移民相關的拋售；同時，疫下出入境管制增加了內地和海外人士來港定居的難度，對樓市的短期需求而言也是一個打擊。

第三，持續的防疫措施和限制，對於經濟而言是弊大於利的，尤其是家庭購買力受到進一步削弱。家庭收入的兩年平均增速已連續9個季度呈現負增長，在今年第二季仍下降了0.8%。

持續防疫措施 削家庭購買力

在利率上升、出入境管制依然嚴格、經濟前景黯淡等多重挑戰下，香港房地產行業短期內將面臨較大阻力。我們預計今年香港的最優惠利率將提高至少25個基點，房屋交易量則可能會保持現時的水平，但如果疫情清零政策和出入境管制措施沒有較大放寬，樓價在未來12個月可能會下降5%。