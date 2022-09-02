議員「心火」未熄 今加會質詢中電 政治版 2022/09/02 分享： 分享： 元朗電纜橋6月起火導致新界西北大停電，受影響市民怨聲載道。 時隔逾兩月，一班立法會議員的「心火」未熄，打算在今日加開的特別會議，向中電高層質詢，連非相關委員會成員亦打算空降去助攻。 涉元朗電纜橋6月起火 立 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 林鄭晤王瑞杰 卸任後首接待外賓 2022/09/01 林鄭晤王瑞杰 卸任後首接待外賓 籲公僕收看《愛．回家》 港府搞邊科？ 2022/08/31 籲公僕收看《愛．回家》 港府搞邊科？ 孫東兩測核酸 上午陰下午陽 2022/08/30 孫東兩測核酸 上午陰下午陽 8月難忘經歷 聶德權確診兼撞車 2022/08/29 8月難忘經歷 聶德權確診兼撞車 馬會改選 劉業強不滿「7人推薦名單」 2022/08/27 馬會改選 劉業強不滿「7人推薦名單」 政治 立法會 中電 元朗 民建聯 電費 莊偉茵 周浩鼎 何君堯 喉嚨痛