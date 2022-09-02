議員「心火」未熄 今加會質詢中電

元朗電纜橋6月起火導致新界西北大停電，受影響市民怨聲載道。

時隔逾兩月，一班立法會議員的「心火」未熄，打算在今日加開的特別會議，向中電高層質詢，連非相關委員會成員亦打算空降去助攻。

涉元朗電纜橋6月起火

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