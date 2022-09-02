  • 28°C
香港時間 : 2022902日 (週五) 03:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

NFT價值何在？ 加深了解免招損

行政人員版 2022/09/02

分享：

分享：

近期非同質化代幣（NFT）成為熱門話題，我也與Dustykid合作設計了特別版DustyProfErwin NFT，既可進一步了解NFT概念以便課堂教授，也是自己教書育人身份與新概念融合的紀念。有趣的

...

撰文 : 黃岳永 香港科技大學副教授兼高級顧問（創業）

欄名 : 創智箴言

最新專欄文章 更多

元宇宙潛力大 港創科添機遇
2022/08/26
元宇宙潛力大 港創科添機遇
加密貨幣曾大跌 無礙元宇宙Web3發展
2022/08/19
加密貨幣曾大跌 無礙元宇宙Web3發展
元宇宙助各行業發展 社會添經濟動力
2022/08/12
元宇宙助各行業發展 社會添經濟動力
《復仇者》管理模式 集結優秀人才解難
2022/08/05
《復仇者》管理模式 集結優秀人才解難
虛擬資產擬監管 用戶留意未來安排
2022/07/29
虛擬資產擬監管 用戶留意未來安排
科技行業 NFT 虛擬貨幣種類 商業 銷售 產品 品牌 元宇宙 區塊鏈 KOL

上一篇文章

強調誠信包容 拒微觀管理
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？