NFT價值何在？ 加深了解免招損 行政人員版 2022/09/02 分享： 分享： 近期非同質化代幣（NFT）成為熱門話題，我也與Dustykid合作設計了特別版DustyProfErwin NFT，既可進一步了解NFT概念以便課堂教授，也是自己教書育人身份與新概念融合的紀念。有趣的 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 黃岳永 香港科技大學副教授兼高級顧問（創業） 欄名 : 創智箴言 最新專欄文章 更多 元宇宙潛力大 港創科添機遇 2022/08/26 元宇宙潛力大 港創科添機遇 加密貨幣曾大跌 無礙元宇宙Web3發展 2022/08/19 加密貨幣曾大跌 無礙元宇宙Web3發展 元宇宙助各行業發展 社會添經濟動力 2022/08/12 元宇宙助各行業發展 社會添經濟動力 《復仇者》管理模式 集結優秀人才解難 2022/08/05 《復仇者》管理模式 集結優秀人才解難 虛擬資產擬監管 用戶留意未來安排 2022/07/29 虛擬資產擬監管 用戶留意未來安排 科技行業 NFT 虛擬貨幣種類 商業 銷售 產品 品牌 元宇宙 區塊鏈 KOL