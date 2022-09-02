三星新摺機限定店 進駐銅鑼灣名店坊 行政人員版 2022/09/02 分享： 分享： 三星（Samsung）新摺機Galaxy Z Fold4及Galaxy Z Flip4、智能手錶Galaxy Watch5及Galaxy Watch5 Pro，與無綫藍牙耳機Galaxy Buds2 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 iPhone 14 Pro Max山寨版 搭載仿iOS主題Android系統 今日 iPhone 14 Pro Max山寨版 搭載仿iOS主題Android系統 「全球最討厭App」 Disney+打入前5名 2022/09/01 「全球最討厭App」 Disney+打入前5名 增PS Mobile部門 Sony進軍手遊市場 2022/09/01 增PS Mobile部門 Sony進軍手遊市場 Snapchat推雙攝 可同時拍前後影像 2022/08/31 Snapchat推雙攝 可同時拍前後影像 澳洲促3科企 公開反虐兒政策 2022/08/31 澳洲促3科企 公開反虐兒政策 科技行業 科技硬件 科技軟件 智能手機 銅鑼灣 Samsung 耳機 智能手錶 Fashion Walk 商業