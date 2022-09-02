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7仔迪士尼篇Foodle猜字遊戲 估中贏現金券或拉麵碗Box Set

行政人員版 04:00 2022/09/02

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7-Eleven繼早前推出7仔「估乜賞乜」Foodle猜字有獎遊戲掀起熱潮後，黛安收到風，佢哋將與迪士尼及旗下3大人氣品牌，包括：Pixar、Marvel及Stars Wars，打造全新「7仔Foodle-迪士尼篇」，今次會召集23位超人氣角色帶來新玩法，利用7仔自家品牌7-SELECT系列美食做謎底，估中答案就有機會贏7仔現金券，又或終極大獎「拉麵碗套裝」限量版Box Set㗎！

「7仔Foodle-迪士尼篇」今日起至9月11日進行，為期10日，每日推出一條由迪士尼人氣角色名稱組成嘅4字作謎底，玩家只要喺當日6次機會內估中，就可參加大抽獎。大家喺推廣期內登入活動網站www.711-foodle.com，根據提示完成挑戰，每日成功抽中獎品嘅玩家，登記手提電話號碼後，一個工作天內就會收到手機短訊獲得連結（如抽中7-Eleven $2或$5電子現金券），或收到手機短訊通知領獎方法（如抽中拉麵碗套裝）。參加條款及細則可參閱https://bit.ly/3CI3Szy，大家記得準時登入活動網站接受挑戰呀。

本文轉載自《晴報

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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