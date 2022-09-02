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百老滙×三星「智能科技體驗店」 設5大體驗區

行政人員版 04:00 2022/09/02

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智能產品已成為生活中不可缺少嘅必需品，黛安收到風，最近百老滙聯乘Samsung打造咗「智能科技體驗店」，即日起至10月31日，百老滙位於銅鑼灣怡和街分店會設5大Galaxy Connected Experience體驗場景，及各式工作坊，沉浸式體驗Samsung各類電子熱門產品，包括智能手機、穿戴式裝置、流動平板及電腦、電視及生活家電等，幫大家打造智Smart生活。

體驗店仲會展出Samsung全新登場嘅摺疊屏幕手機Galaxy Z Fold 4及Galaxy Z Flip 4；佢哋更請到一眾人氣KOL如電競主播Hei Hei、瑜伽達人Ida Hui等，喺指定日子到店內舉辦公作坊，分享使用產品心得及秘技。

此外，只要喺5大體驗區分別打卡，並按指示完成簡單步驟，有機會獲得價值高達$398嘅精美禮品！而家店內更有獨家限定優惠，例如買兩件Samsung指定型號電視或家電，額外全單減$500；買指定型號電視或家電，額外再送ITFIT精油香氛機或除菌空氣清淨機。詳情可參閱：https://bit.ly/3ctnAV8

本文轉載自《晴報

玩轉娛樂想像體驗廊

體驗工作坊

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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