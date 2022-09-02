  • 28°C
香港時間 : 2022902日 (週五) 04:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

消費券無助廣告市道

行政人員版 04:00 2022/09/02

分享：

分享：

有朋友問我，消費券對廣告市場會不會有刺激作用。我說8月份廣告支出數據仍未公布，如果從我們集團的初步營運數據去看，應該沒幫助，我們8月份的收益應該比1至7月的平均水平還要低。

我說消費券對電子支付平台的廣告倒是有刺激作用的，根據admanGo的調查數字反映，4月至7月各大電子支付平台的廣告支出，比去年同期上升了3%。由於電子支付平台的廣告佔比很低，加上升幅溫和，所以對整體市場的提振起不到作用。

下半年本來是傳統廣告旺季，但我對今年的情況不敢寄予厚望。政府雖然放寬了防疫措施，入境檢疫改為「3+4」，但相對於外國已經完全不用隔離這個「市價」，仍然相差太遠，這只會刺激市民外遊消費，但對於吸引外國旅客，作用非常有限。

在經濟前景黯淡，人們都傾向積穀防饑，即使有消費券，也只會買本來都要購買的必需品。而且在美國連番加息下，香港的供樓利息已經上升了不少。供樓支出的增加，消費券也無法彌補，而且樓價徐徐下跌，負財富效應也令人們減少消費。香港的疫情未能受控也是一個負面因素，特別是兒童的危重個案，也令不少人裹足不願消費。除非短期內和內地免檢疫通關，不然未來幾個月廣告市道也不樂觀。

（本欄逢周一、五刊登）

本文轉載自《晴報

撰文 : 曾錦強 廣告企管人

欄名 : 人間有晴

最新專欄文章 更多

人間有晴 - 利他終會有回報
2022/08/26
利他終會有回報
人間有晴 - 遇着爛上司 不必辭職
2022/08/19
遇着爛上司 不必辭職
人間有晴 - 刷不存在感
2022/08/12
刷不存在感
人間有晴 - 創業動機比時機重要
2022/08/05
創業動機比時機重要
人間有晴 - 大集團 小公司
2022/07/29
大集團 小公司

下一篇文章

騰訊「99公益日」 受惠機構增至10家
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？