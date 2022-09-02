有朋友問我，消費券對廣告市場會不會有刺激作用。我說8月份廣告支出數據仍未公布，如果從我們集團的初步營運數據去看，應該沒幫助，我們8月份的收益應該比1至7月的平均水平還要低。

我說消費券對電子支付平台的廣告倒是有刺激作用的，根據admanGo的調查數字反映，4月至7月各大電子支付平台的廣告支出，比去年同期上升了3%。由於電子支付平台的廣告佔比很低，加上升幅溫和，所以對整體市場的提振起不到作用。

下半年本來是傳統廣告旺季，但我對今年的情況不敢寄予厚望。政府雖然放寬了防疫措施，入境檢疫改為「3+4」，但相對於外國已經完全不用隔離這個「市價」，仍然相差太遠，這只會刺激市民外遊消費，但對於吸引外國旅客，作用非常有限。

在經濟前景黯淡，人們都傾向積穀防饑，即使有消費券，也只會買本來都要購買的必需品。而且在美國連番加息下，香港的供樓利息已經上升了不少。供樓支出的增加，消費券也無法彌補，而且樓價徐徐下跌，負財富效應也令人們減少消費。香港的疫情未能受控也是一個負面因素，特別是兒童的危重個案，也令不少人裹足不願消費。除非短期內和內地免檢疫通關，不然未來幾個月廣告市道也不樂觀。

（本欄逢周一、五刊登）

本文轉載自《晴報》