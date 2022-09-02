行政會議成員、前金管局總裁任志剛：居安思危擔當金融要角　倡資本市場引入人民幣作交易

在香港新一屆政府繼續擔任行政會議成員的任志剛，在1993年至2009年期間出任香港金融管理局（金管局）首任總裁，經歷過1997年亞洲金融風暴及2008年全球金融海嘯兩次重大危機，「居安思危」一直是其做人處事的方針。



自1983年10月17日在香港實施的聯繫滙率制度，是香港貨幣金融穩定的支柱，為香港奠定國際金融中心地位。任志剛親身見證其第一日運作至今，認為是最適合香港的貨幣制度，亦可在一國兩制下為國家利益效力。他接受香港經濟日報專訪時表示，在聯滙制度下，香港早至1997年之前已是擔當內地和國際資金融通的中間人，未來將繼續走這條路。即使內地金融市場持續改革，目前尚未有足夠深度全面解除資本管制，香港未來依然有很重要角色可扮演，特別是在人民幣國際化方面。

▲ 行政會議成員、前金管局總裁任志剛

亞洲金融風暴意料之外 充分準備助有效應對



經濟日報：回歸25年來，香港金融業發生翻天覆地的變化，有哪些轉變是超出你當初的預計？

任志剛：我們在97回歸前已經作好準備，例如外滙基金條例作了兩次大修改、成立金管局、引入控制基礎貨幣的機制和工具等，因為主權回歸是一件非常重要的事，有可能會產生風險，如金融市場不穩定。但令我驚訝的，是的確出現了不穩定局面，但不是因為主權回歸，而是亞洲金融風暴。7月2日從泰國開始，引爆一場遍及東南亞的金融風暴，很多亞洲金融貨幣貶值，但我們因為已事先作好準備，所以成功穩住滙率。但亞洲金融風暴仍有後遺症，如香港樓市泡沫爆破，一直持續到2003年沙士。然而經濟盛衰循環，本就是意料之內，好像2008年由美國「次按危機」所引發的金融海嘯波及全球，當然香港也受到影響，但再一次因為一直有做好居安思危的工作，也能成功處理到。



轉換崗位仍心繫香港 經驗助優化金融政策



經濟日報：過去你帶領金管局應對種種危機，轉換崗位之後，現在你關注的範疇是甚麼？如何繼續為香港金融發展出謀獻策？

任志剛：我和很多香港人一樣，心繫香港，身在不同的崗位就有不同的工作。當時作為金管局總裁，有很多行政上的責任，現在作為行政會議非官守議員，是沒有行政責任，只負責提供意見。而我擔任了很長時間的公職，深知在制定金融政策目標時，要有很清楚的理論基礎，才不會給予公眾左搖右擺的感覺。只要是財經及金融等方面的事，我都很感興趣，在這方面也有少許經驗，希望可協助政府制定相關政策和施政。雖然香港已有一個很強的金融體系，但世界在變，總會有新的事物出現。在有需要時，是要適當去作出改善和優化，藉此保持貨幣金融制度穩定，這方面我也可提供意見。



不擔心金融制度不穩 融合取長補短深化合作



經濟日報：香港是一個外向型的經濟體，面對外圍經濟衰退之說，加上多種負面因素齊備，香港金融業應如何應對這次風浪？

任志剛：外圍經濟衰退是每一個有良好基礎的經濟體系都能應對的，香港金融貨幣的穩定性，我完全不擔心。反而需要留意的是不可預見的事情，如近年地緣政治比較緊張，未來會否引起「金融戰」？香港的角色會否受影響？應該怎樣應對？這些都是比較新的課題和環節需要去思考。



經濟日報：中港融合成為趨勢，對香港未來金融業的競爭力有甚麼看法？上海及深圳等亦是金融中心後起之秀，你認為香港國際金融中心地位會有所動搖嗎？

任志剛：在一國兩制下，一個國家有兩個金融體系，兩個都可以為國家發展出力。國家現處於改革開放的發展過程中，在金融領域上若過快開放會帶來風險，在此情況下，香港可擔當國際層面的角色，國家在國際層面的金融活動應該較多在香港進行。所以我認為「融合」不等於融合後有競爭，甚至是惡性競爭，而是有合作空間，將兩個金融制度取長補短，創造協同效益為國家服務。

▲ 在一國兩制下，香港可擔當國際層面的角色，與內地城市合作創造協同效益為國家服務。

中國減低對美元依賴 加速人民幣國際化



經濟日報：你近年多次提倡加快推動人民幣國際化，其重要性為何？香港該如何強化在這個進程中的角色？

任志剛：如有留意現時的地緣政治環境和國家發展進度，會發現中國已是全球最大的貿易夥伴、第二大的經濟體系。所以它的貨幣也應作為國際貨幣，不可太依靠其他貨幣作國際交易，特別是美元。因近年地緣政治局勢緊張，美國意圖利用金融武器打擊中國，這情況下中國有需要減低對美元的依賴。



但由於美元作為國際貨幣，中國與其他國家貿易時是需要使用國際貨幣進行交易，在持有美元和相關資產時，自然冒着貨幣和信貸風險，所以配合國家發展，人民幣應該國際化，應該作為國際貨幣去管理國家手上的美元和美元資產的滙率風險和信貸風險。



人民幣國際化在2004年展開，至今快20年，個人認為進程是慢了一點，現在需要加把勁加速。香港已成立了流動性最高、最大的人民幣離岸市場，所以人民幣繼續國際化的地方就是香港。國家《十四五規劃綱要》提及「人民幣是自由使用」，若香港已有這麼大的人民幣資金池，可利用更多人民幣進行經濟活動。在貿易上以人民幣作為貿易結算已有一段時間，交易量有望持續增長。但在資本項目如股票及債券市場，使用人民幣仍未有足夠發展，故我也曾建議在香港股票市場，例如恒生指數成份股引入人民幣報價、交易、清算，並不是取代港元，而是將人民幣在資本市場運用，將其國際化帶領至新台階。



現時外國投資者持有人民幣資產的數量仍很少，不符合經濟比例。如果看到恒指成份股都可以當作人民幣資產，長遠而言當中國成為全世界最大的經濟體時，外國投資者會希望持有更多人民幣資產，若香港可將人民幣推向資本市場，我覺得是推進人民幣國際化一個好的舉措。

▲ 推動在香港資本市場運用人民幣交易、報價及清算，是引領人民幣國際化邁向新台階的關鍵舉措。

地緣政治危中有機 雙循環均有角色扮演



經濟日報：國家主席習近平指，「當今世界正經歷百年未有之大變局」，在此「大變局」之下，你認為香港應當關注哪方面的風險？

任志剛：「大變局」下，地緣政治方面愈來愈緊張、中美關係進入緊張時期，例如我提及美國想利用金融手段壓制中國。在這情況下，中國也應作好準備以應對，這是國家的大事，而香港作為中國境內最活躍的金融中心，對這方面要有充分理解和作好充分準備。



要保持居安思危的態度，但這方面我不是太擔心，因為我不認為世界兩個最大經濟體系的經濟活動會因為地緣政治而完全脫鈎，因為兩個國家之間一定有很多生意，有很多雙贏的項目，特別是在金融項目方面。我希望地緣政治的發展不會使經濟層面變成兩極化，兩極是完全不溝通。我覺得未必會發生，若不發生也表示兩個國家的經濟之間，仍有很多有關經濟和金融上的往來，而香港是最佳的地方去進行交易，所以香港要作好準備，有危亦有機，為國家更好去效力。



經濟日報：香港未來應擔當怎樣的角色，以鞏固自身的金融優勢？

任志剛：居安思危仍是十分重要，要知己知彼，才可百戰百勝。過去一段時間經常提到「雙循環」，國內大循環和國際循環兩個部分都要注意。在金融領域上，香港應該參與國內大循環。如果香港作為大灣區的一部分，能夠在大灣區進行多一些環節的金融活動，對大灣區和國家的發展都有利。在國際循環方面，中國仍處於改革開放的過程，過程中有風險，所以中國在資本項目開放的步伐仍要小心，因為要保障金融安全，在這環境下，中國在金融領域的外循環會在哪裏進行？是不是在香港進行會比較好？在管理風險上是不是較容易呢？所以我們要留意這些發展。



經濟日報：社會及經濟環境急速轉變，你對有志加入金融業的年輕人有何寄語？

任志剛：金融是服務經濟，不是自我服務的行業。從事金融業，會看到很多機會，大上大落，當你服務好經濟，自然會有回報，但同時也要注意政策風險。而年輕人若想在金融領域發展，必須要觀察清楚大環境，要留意局勢怎樣變化和會發生甚麼事，例如在現今地緣政治局勢下，你選擇在香港發展金融事業，就要留意香港可扮演的角色，深入了解後便會察覺到機會所在。



統籌：張志慧 朱震 劉麗麗

撰文：朱震

視頻：馬錦輝 黃耀文 吳俊彪

攝影：林宇翔、本報資料圖片庫