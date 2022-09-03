無懼樓市轉角積極推盤 發展商貼市價開售搶購買力

近日樓價持續下跌，各類與樓價相關的指數均錄得下跌，其中差餉物業估價署最新數字，本港7月樓價指數報376.1點，連跌2個月，按月下跌1.65%，樓價創自2020年4月（當時指數為377.5點）後近2年半

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