無懼樓市轉角積極推盤 發展商貼市價開售搶購買力 置業家居 2022/09/03 分享： 分享： 近日樓價持續下跌，各類與樓價相關的指數均錄得下跌，其中差餉物業估價署最新數字，本港7月樓價指數報376.1點，連跌2個月，按月下跌1.65%，樓價創自2020年4月（當時指數為377.5點）後近2年半 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 駱婉珊 欄名 : 編者的話 最新專欄文章 更多 疫情反覆恐再收緊防疫 發展商貼市開售盡吸客 2022/08/27 疫情反覆恐再收緊防疫 發展商貼市開售盡吸客 利淡因素夾擊 低價蝕讓成交頻現 2022/08/20 利淡因素夾擊 低價蝕讓成交頻現 樓市前景不明 發展商開價克制吸客 2022/08/13 樓市前景不明 發展商開價克制吸客 加息效應 業主擴大減幅 屢錄低價成交 2022/08/06 加息效應 業主擴大減幅 屢錄低價成交 加息殺埋身 二手現減價浪 新盤則無懼繼續推 2022/07/30 加息殺埋身 二手現減價浪 新盤則無懼繼續推 差餉物業估價署 CCL PARK PENINSULA MIAMI QUAY I Wetland Seasons Bay 3期