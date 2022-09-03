9月10個全新盤 多市區樓選擇 置業家居 2022/09/03 分享： 分享： 雖然疫情走勢反覆，加上本地銀行料短期內加息，但踏入9月份，發展商推盤態度仍然積極，預期有10個新盤，共涉逾3,200伙登場。 當中除了率先開售的旺角Larchwood，以及剛開價的啟德PARK ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 封面故事 相關文章 啟德PARK PENINSULA新供應重鎮 MIAMI QUAY I 打頭陣 首批折實$542.2萬起 成區內試金石 今日 啟德PARK PENINSULA新供應重鎮 MIAMI QUAY I 打頭陣 首批折實$542.2萬起 成區內試金石 直擊MIAMI QUAY I示範單位 今日 直擊MIAMI QUAY I示範單位 3個全新盤逾4,300伙 可望年內登場 今日 3個全新盤逾4,300伙 可望年內登場 MIAMI QUAY I提供開放式至4房 大部分採開放式廚房 今日 MIAMI QUAY I提供開放式至4房 大部分採開放式廚房 MIAMI QUAY I全面睇 今日 MIAMI QUAY I全面睇 你可能感興趣 啟德PARK PENINSULA新供應重鎮 MIAMI QUAY I 打頭陣 首批折實$542.2萬起 成區內試金石 今日 01:00 啟德PARK PENINSULA新供應重鎮 MIAMI QUAY I 打頭陣 首批折實$542.2萬起 成區內試金石 直擊MIAMI QUAY I示範單位 今日 01:00 直擊MIAMI QUAY I示範單位 3個全新盤逾4,300伙 可望年內登場 今日 01:00 3個全新盤逾4,300伙 可望年內登場 最新專欄文章 更多 啟德PARK PENINSULA新供應重鎮 MIAMI QUAY I 打頭陣 首批折實$542.2萬起 成區內試金石 今日 啟德PARK PENINSULA新供應重鎮 MIAMI QUAY I 打頭陣 首批折實$542.2萬起 成區內試金石 MIAMI QUAY I全面睇 今日 MIAMI QUAY I全面睇 MIAMI QUAY I提供開放式至4房 大部分採開放式廚房 今日 MIAMI QUAY I提供開放式至4房 大部分採開放式廚房 3個全新盤逾4,300伙 可望年內登場 今日 3個全新盤逾4,300伙 可望年內登場 直擊MIAMI QUAY I示範單位 今日 直擊MIAMI QUAY I示範單位 豪宅 銀行 一手市場 映岸 Bal Residence