直擊MIAMI QUAY I示範單位

由會德豐地產、恒地、新世界及帝國合作發展的MIAMI QUAY I，於周四（1日）開放示範單位予外界參觀，包括一間連裝修示範單位，以第2座28樓B室為設計藍本，實用面積433平方呎，採2房連開放式廚房

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