MIAMI QUAY I提供開放式至4房 大部分採開放式廚房 置業家居 2022/09/03 分享： 分享： MIAMI QUAY I由3座28層高的住宅大廈組成，提供648伙，戶型由開放式、1房至4房，實用面積介乎250至1,335平方呎。項目的海景單位皆為向北或東北方，主要外望東九龍一帶海景，並以1座最為 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 封面故事 相關文章 啟德PARK PENINSULA新供應重鎮 MIAMI QUAY I 打頭陣 首批折實$542.2萬起 成區內試金石 今日 啟德PARK PENINSULA新供應重鎮 MIAMI QUAY I 打頭陣 首批折實$542.2萬起 成區內試金石 9月10個全新盤 多市區樓選擇 今日 9月10個全新盤 多市區樓選擇 直擊MIAMI QUAY I示範單位 今日 直擊MIAMI QUAY I示範單位 3個全新盤逾4,300伙 可望年內登場 今日 3個全新盤逾4,300伙 可望年內登場 MIAMI QUAY I全面睇 今日 MIAMI QUAY I全面睇 你可能感興趣 啟德PARK PENINSULA新供應重鎮 MIAMI QUAY I 打頭陣 首批折實$542.2萬起 成區內試金石 今日 01:00 啟德PARK PENINSULA新供應重鎮 MIAMI QUAY I 打頭陣 首批折實$542.2萬起 成區內試金石 9月10個全新盤 多市區樓選擇 今日 01:00 9月10個全新盤 多市區樓選擇 直擊MIAMI QUAY I示範單位 今日 01:00 直擊MIAMI QUAY I示範單位 最新專欄文章 更多 啟德PARK PENINSULA新供應重鎮 MIAMI QUAY I 打頭陣 首批折實$542.2萬起 成區內試金石 今日 啟德PARK PENINSULA新供應重鎮 MIAMI QUAY I 打頭陣 首批折實$542.2萬起 成區內試金石 MIAMI QUAY I全面睇 今日 MIAMI QUAY I全面睇 3個全新盤逾4,300伙 可望年內登場 今日 3個全新盤逾4,300伙 可望年內登場 直擊MIAMI QUAY I示範單位 今日 直擊MIAMI QUAY I示範單位 9月10個全新盤 多市區樓選擇 今日 9月10個全新盤 多市區樓選擇 一手市場