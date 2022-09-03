MIAMI QUAY I全面睇

六成單位 望東九龍一帶海景

【景觀】MIAMI QUAY賣點之一，為單位景致開揚，由於位處啟德PARK PENINSULA，本身屬三面環海，故此項目逾六成單位擁海景，望東九龍一帶海景為主，同時亦可望部分

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