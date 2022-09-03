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啟德PARK PENINSULA新供應重鎮 MIAMI QUAY I 打頭陣 首批折實$542.2萬起 成區內試金石

置業家居 2022/09/03

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面對息魔來襲，以及疫情走勢反覆，仍未打擊焦點盤的推售部署，其中作為新樓重鎮的啟德PARK PENINSULA，自命名後首個推出的項目MIAMI QUAY I，於周三（8月31日）上載樓書後，隨即於昨日

...

欄名 : 封面故事

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