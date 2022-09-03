啟德PARK PENINSULA新供應重鎮 MIAMI QUAY I 打頭陣 首批折實$542.2萬起 成區內試金石 置業家居 2022/09/03 分享： 分享： 面對息魔來襲，以及疫情走勢反覆，仍未打擊焦點盤的推售部署，其中作為新樓重鎮的啟德PARK PENINSULA，自命名後首個推出的項目MIAMI QUAY I，於周三（8月31日）上載樓書後，隨即於昨日 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 封面故事 相關文章 9月10個全新盤 多市區樓選擇 今日 9月10個全新盤 多市區樓選擇 直擊MIAMI QUAY I示範單位 今日 直擊MIAMI QUAY I示範單位 3個全新盤逾4,300伙 可望年內登場 今日 3個全新盤逾4,300伙 可望年內登場 MIAMI QUAY I提供開放式至4房 大部分採開放式廚房 今日 MIAMI QUAY I提供開放式至4房 大部分採開放式廚房 MIAMI QUAY I全面睇 今日 MIAMI QUAY I全面睇 你可能感興趣 9月10個全新盤 多市區樓選擇 今日 01:00 9月10個全新盤 多市區樓選擇 直擊MIAMI QUAY I示範單位 今日 01:00 直擊MIAMI QUAY I示範單位 3個全新盤逾4,300伙 可望年內登場 今日 01:00 3個全新盤逾4,300伙 可望年內登場 最新專欄文章 更多 MIAMI QUAY I全面睇 今日 MIAMI QUAY I全面睇 MIAMI QUAY I提供開放式至4房 大部分採開放式廚房 今日 MIAMI QUAY I提供開放式至4房 大部分採開放式廚房 3個全新盤逾4,300伙 可望年內登場 今日 3個全新盤逾4,300伙 可望年內登場 直擊MIAMI QUAY I示範單位 今日 直擊MIAMI QUAY I示範單位 9月10個全新盤 多市區樓選擇 今日 9月10個全新盤 多市區樓選擇 銷售安排 二手市場 啟德