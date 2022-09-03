Wetland Seasons Bay第3期+PARK YOHO Bologna 新地雙龍出海 月內齊開賣 置業家居 2022/09/03 分享： 分享： 發展商推盤態度積極，其中，新地將於月內連推兩盤，當中包括天水圍Wetland Seasons Bay第3期，現已取得入伙紙。發展商稱，項目部署於本月中以現樓形式推售，並於短期內上載樓書及開放現樓示範單 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 沙田富豪‧山峯贈買家「富豪薈」會藉 可用於購物及交管理費 2022/08/20 沙田富豪‧山峯贈買家「富豪薈」會藉 可用於購物及交管理費 旺角Larchwood涉187伙 主打開放式戶 最快月內登場 2022/08/20 旺角Larchwood涉187伙 主打開放式戶 最快月內登場 NOVO LAND第1B期首推160伙 折實$341萬起入場 2022/08/13 NOVO LAND第1B期首推160伙 折實$341萬起入場 林海山城短期內公布銷售安排 首批最少53伙招標 2022/08/06 林海山城短期內公布銷售安排 首批最少53伙招標 NOVO LAND首批165伙 折實$329.71萬起 近年半新盤最平 2022/07/23 NOVO LAND首批165伙 折實$329.71萬起 近年半新盤最平 Wetland Seasons Bay 3期 一手市場