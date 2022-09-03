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Wetland Seasons Bay第3期+PARK YOHO Bologna 新地雙龍出海 月內齊開賣

置業家居 2022/09/03

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發展商推盤態度積極，其中，新地將於月內連推兩盤，當中包括天水圍Wetland Seasons Bay第3期，現已取得入伙紙。發展商稱，項目部署於本月中以現樓形式推售，並於短期內上載樓書及開放現樓示範單

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欄名 : 新盤速遞

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Wetland Seasons Bay 3期 一手市場

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無懼樓市轉角積極推盤 發展商貼市價開售搶購買力

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