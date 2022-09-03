新盤大旺市重臨 「金九銀十」延續熱鬧

暑假即將過去，隨着內地生回歸租務市場，過去暑假整體租賃市場持續活躍，全港私樓租金亦已連續2個月止跌回升，加上新界西北以至新界東北兩個大型新盤低價登場，刺激購買力回歸新盤市場，縱使近月二手交投顯著淡靜，整體樓價持續尋底，不過整體而言樓市基調仍然穩固，一手旺、二手靜、租賃市場平穩，相信樓價只是健康整固。

整體而言，8月份是近年來新盤市場難得的「大旺市」，整月新盤銷售接近2,100宗成交，較7月份的918宗大幅增加接近1.3倍，亦是自去年5月以來，首度再次超越2,000伙水平的15個月新高，事實上翻查紀錄，自疫情開始以來的兩年多，期間就只有4個月的新盤市場銷售能夠突破2,000伙以上的高水平。

9、10月新盤銷售普遍逾3,000伙

隨着8月份的過去，亦是「金九銀十」的開始，這個在內地市場的慣用語，意思是指踏入9月、10月將會是消費市場的旺季，主要是因應在過去農業社會，9月、10月是秋收季節，市民的消費意慾亦會增加，過去不少內地發展商便把握這兩個月的銷售旺季，趁機推出優惠將9月、10月打造成為新盤銷售的黃金季節。

當然這個情況亦未必在香港出現，不過翻查近幾年的新盤銷售紀錄，「金九銀十」亦可套用於本地的新盤市場，過去9、10月的新盤銷售亦往往不會太差，平均每年的9、10月均會累計售出約3,000伙新盤，其中2016年的9、10月更是近年最新盤暢旺的兩個月，整體共售出5,719伙單位，2017年期間亦合共售出3,491伙。

新盤浪接浪 買家選擇多

不過經過2019年的社運及過去兩年的疫情底下，9、10月的新盤銷售未算突出，不過隨着去年疫情緩和，去年新盤市場已回復「金九銀十」的理想銷售，去年的9、10月整體新盤銷售亦超越3,300伙水平，相信今年的「金九銀十」本地新盤市場仍會持續熱鬧。

再者踏入9月份已多個新盤部署推售，旺角Larchwood已定於本周二展開推售，加上會德豐、恒地、新世界及帝國合作發展啟德跑道區MIAMI QUAY I亦已密鑼緊鼓於短期內展開推售，加上新地更計劃於本月「雙盤齊推」，天水圍WETLAND SEASONS BAY第3期以至元朗PARK YOHO第3期最後1座將同時推售，此外加上個別亦趁勢推出貨尾盤促銷，新盤攻勢一浪接一浪，優惠五花八門，買家選擇眾多，新盤市場勢必持續暢旺。

▲ 踏入9月份多個新盤部署推售，加上個別貨尾盤亦趁勢促銷，新盤攻勢一浪接一浪，買家選擇眾多，新盤市場勢必持續暢旺。（資料圖片）