吉隆坡Lucentia Residences清一色2房 連車位售$250萬起 置業家居 2022/09/03 分享： 分享： 吉隆坡市中心發展成熟，而且配套完善，吸引不少港人前赴工作或移居。現時市中心便有豪宅項目「Lucentia Residences」在港發售，單位全為2房間隔，面積最大859平方呎的單位，連同車位的入場價 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 伯明翰Affinity Living Lancaster Wharf享河畔美景 1房$210萬餘入場 2022/08/27 伯明翰Affinity Living Lancaster Wharf享河畔美景 1房$210萬餘入場 大阪The Peak Chiyozaki~Osaka Dome 1房$180萬入場 回報高達5% 2022/08/20 大阪The Peak Chiyozaki~Osaka Dome 1房$180萬入場 回報高達5% 英國屈福特The Clarendon坐落核心商業區 租務潛力佳 2022/08/13 英國屈福特The Clarendon坐落核心商業區 租務潛力佳 墨爾本Melborune Quarter坐落CBD起居方便 2房首期$33萬起 2022/08/06 墨爾本Melborune Quarter坐落CBD起居方便 2房首期$33萬起 倫敦Dodson House, Ridgeway Views鄉村氣息濃 $400萬以下可入場 2022/07/30 倫敦Dodson House, Ridgeway Views鄉村氣息濃 $400萬以下可入場 馬來西亞 吉隆坡 海外物業 發展局 公積金 豪宅