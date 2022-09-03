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吉隆坡Lucentia Residences清一色2房 連車位售$250萬起

置業家居 2022/09/03

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吉隆坡市中心發展成熟，而且配套完善，吸引不少港人前赴工作或移居。現時市中心便有豪宅項目「Lucentia Residences」在港發售，單位全為2房間隔，面積最大859平方呎的單位，連同車位的入場價

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欄名 : 海外置業

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