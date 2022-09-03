IKEA推親子版傢俬

大型連鎖家居品牌IKEA備有一系列兒童家品，當中部分傢俬系列特意推出兒童版，連傢俬都可以變成親子裝！例如POANG扶手椅，備有簡約樺木或恐龍圖案飾面；STRANDMON扶手椅則設計固定式座墊，取代大人

...