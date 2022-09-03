IKEA推親子版傢俬 置業家居 2022/09/03 分享： 分享： 大型連鎖家居品牌IKEA備有一系列兒童家品，當中部分傢俬系列特意推出兒童版，連傢俬都可以變成親子裝！例如POANG扶手椅，備有簡約樺木或恐龍圖案飾面；STRANDMON扶手椅則設計固定式座墊，取代大人 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 家居頭條 相關文章 精選兒童家品家具 為開學做好準備 今日 精選兒童家品家具 為開學做好準備 at.home新品牌Bloomingville 天然特色家品 今日 at.home新品牌Bloomingville 天然特色家品 你可能感興趣 精選兒童家品家具 為開學做好準備 今日 01:00 精選兒童家品家具 為開學做好準備 at.home新品牌Bloomingville 天然特色家品 今日 01:00 at.home新品牌Bloomingville 天然特色家品 最新專欄文章 更多 精選兒童家品家具 為開學做好準備 今日 精選兒童家品家具 為開學做好準備 at.home新品牌Bloomingville 天然特色家品 今日 at.home新品牌Bloomingville 天然特色家品 iF Design Award 2022 表揚永續設計 2022/08/27 iF Design Award 2022 表揚永續設計 其他金獎設計概覽： 2022/08/27 其他金獎設計概覽： 年度金獎推介：台灣JJJ House 特色「小全幢」住三代人【推介二】 2022/08/27 年度金獎推介：台灣JJJ House 特色「小全幢」住三代人【推介二】 消費資訊 IKEA