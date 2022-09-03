at.home新品牌Bloomingville 天然特色家品

at.home於今年夏季帶來丹麥品牌Bloomingville，當中MINI系列專為兒童家居而設，以北歐風格為元素，備有不少天然特色家品，例如蘑菇小矮凳坐墊柔軟，可用作腳凳或邊桌，細小不佔空間；兒童帳

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