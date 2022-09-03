Dyson新配件 首創梳毛神器 置業家居 2022/09/03 分享： 分享： Dyson旗下V15 Detect及V12 Detect Slim吸塵機系列，全面升級至全機密封HEPA過濾系統，捕捉99.97%小至0.1微米懸浮微粒，確保污染物鎖於機內。同時，加入3款全新配件，包 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 家居新知 最新專欄文章 更多 德國家具pulpo 透視玻璃藝術 今日 德國家具pulpo 透視玻璃藝術 NETGEAR最新WiFi套裝系列 享受極速穩定寬頻網絡 2022/08/27 NETGEAR最新WiFi套裝系列 享受極速穩定寬頻網絡 KOHLER全新淋浴系列 酒店級家居入浴體驗 2022/08/27 KOHLER全新淋浴系列 酒店級家居入浴體驗 IUIGA進駐金鐘廊 俘虜女生好物推介 2022/08/20 IUIGA進駐金鐘廊 俘虜女生好物推介 IKEA尖沙咀新店 主打可持續發展家品 2022/08/20 IKEA尖沙咀新店 主打可持續發展家品 家電 Dyson 寵物護理 消費資訊 家具 網購平台