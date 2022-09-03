海陸假期Seacation 坐豪華帆船 住千呎總統套房 副刊版 2022/09/03 分享： 分享： 雖然已踏入9月，不過天氣仍然炎熱晴朗，不妨抓緊夏日最後的尾巴，登上私人遊艇兼入住奢華套房，來個超豪Staycation。The Mira Hong Kong推出Seacation暢玩海陸度假之旅，親身 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 第六代山頂纜車升級啟航 全新綠色車身 擴大車廂及車站 2022/08/27 第六代山頂纜車升級啟航 全新綠色車身 擴大車廂及車站 海洋公園港島南海上觀光遊 $90起探索中環香港仔生態學保育 2022/08/26 海洋公園港島南海上觀光遊 $90起探索中環香港仔生態學保育 西港城深度探秘 首度開放天台威尼斯窗曝光 2022/08/22 西港城深度探秘 首度開放天台威尼斯窗曝光 銅鑼灣舊樓天台大改造 建築師重塑兒時天台回憶 2022/08/20 銅鑼灣舊樓天台大改造 建築師重塑兒時天台回憶 認識香港少數族裔社群 手機App聲音導航自助遊走3大路綫 2022/08/13 認識香港少數族裔社群 手機App聲音導航自助遊走3大路綫 酒店 美食 餐飲 住宿 雞尾酒 Staycation 水上活動 天氣