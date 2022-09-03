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海陸假期Seacation 坐豪華帆船 住千呎總統套房

副刊版 2022/09/03

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雖然已踏入9月，不過天氣仍然炎熱晴朗，不妨抓緊夏日最後的尾巴，登上私人遊艇兼入住奢華套房，來個超豪Staycation。The Mira Hong Kong推出Seacation暢玩海陸度假之旅，親身

...

欄名 : 本地遊

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