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奧海城舉行泰國節2022 大送泰國酒店機票、旅遊禮券及Staycation套票

副刊版 2022/09/03

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為了讓一眾想念「家鄉」的泰粉們一解思鄉之情，泰國政府旅遊局香港辦事處於今明兩天，假奧海城舉辦第九屆泰國節「泰國節2022－Amazing New Chapters」，活動會有泰國旅遊和泰式特產兩大主題

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欄名 : 旅事通

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