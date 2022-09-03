奧海城舉行泰國節2022 大送泰國酒店機票、旅遊禮券及Staycation套票 副刊版 2022/09/03 分享： 分享： 為了讓一眾想念「家鄉」的泰粉們一解思鄉之情，泰國政府旅遊局香港辦事處於今明兩天，假奧海城舉辦第九屆泰國節「泰國節2022－Amazing New Chapters」，活動會有泰國旅遊和泰式特產兩大主題 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 國際旅遊展一連三天會展舉行 有獎活動贏機票住宿 2022/08/20 國際旅遊展一連三天會展舉行 有獎活動贏機票住宿 AirAsia宣布7月復航 香港至吉隆坡票價$988起 2022/06/14 AirAsia宣布7月復航 香港至吉隆坡票價$988起 布吉旅遊套票$499包4晚酒店 送HK Express現金劵及1天專車遊 2022/05/27 布吉旅遊套票$499包4晚酒店 送HK Express現金劵及1天專車遊 韓國6月1日開關 重新開放旅遊簽證申請 2022/05/24 韓國6月1日開關 重新開放旅遊簽證申請 香港維港凱悅尚萃酒店 新推泰國主題Staycation 2022/05/14 香港維港凱悅尚萃酒店 新推泰國主題Staycation 酒店 旅遊資訊 航空 泰國 工作坊 機票 曼谷 傳統工藝 現場活動