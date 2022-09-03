城景國際推出中秋榴槤香芒下午茶自助餐 送榴槤月餅預訂可享85折

城景國際City Cafe於中秋節期間以果王榴槤及香甜芒果做主題，推出「榴槤．香芒．下午茶自助餐」，與一眾食客歡度中秋佳節。

下午茶自助餐供應超過40款美食，包括海鮮冷盤、沙律、滋味熱葷、自選燕窩蟹皇粥

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