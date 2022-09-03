城景國際推出中秋榴槤香芒下午茶自助餐 送榴槤月餅預訂可享85折 副刊版 2022/09/03 分享： 分享： 城景國際City Cafe於中秋節期間以果王榴槤及香甜芒果做主題，推出「榴槤．香芒．下午茶自助餐」，與一眾食客歡度中秋佳節。 下午茶自助餐供應超過40款美食，包括海鮮冷盤、沙律、滋味熱葷、自選燕窩蟹皇粥 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 認識生物多樣性 紅樹林導賞冊免費領取 2022/09/02 認識生物多樣性 紅樹林導賞冊免費領取 馬爹利╳富臨飯店 干邑配對菜單慶中秋 2022/09/02 馬爹利╳富臨飯店 干邑配對菜單慶中秋 《明日戰記》裝甲道具展覽 免費參觀兼獲迷你電影海報 2022/09/01 《明日戰記》裝甲道具展覽 免費參觀兼獲迷你電影海報 唯港薈聯乘嬌蘭推蜂蜜下午茶 送價值$720護膚產品 2022/08/31 唯港薈聯乘嬌蘭推蜂蜜下午茶 送價值$720護膚產品 Apinara推出8道 華麗泰菜盛宴 2022/08/29 Apinara推出8道 華麗泰菜盛宴 酒店 美食 蛋 甜品 咖啡 蛋糕 海鮮 下午茶 Cafe 雪糕