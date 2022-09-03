「慳得一蚊得一蚊」是某連鎖大型超市2008年的廣告口號，時至今日依然深入民心。在這個物價高昂的社會，一元或許買不到甚麼，但每當提及加價，那怕是一元幾毫，升斗市民依然肉緊，膠袋徵費就是好例子。

加價之餘 徵費去向更惹關注

特區政府提出將膠袋徵費水平由5角增至一元，立法會又罕有地掀起一場「激辯」。有直選議員打着增添基層負擔旗號，要求取消徵費，亦有功能組別議員要求加價至兩元，冀進一步遏抑膠袋用量；金額固然是一大爭拗點，但徵費去向更令人關心，似乎代議士的立場亦較為接近。「慳到盡」的你，有否想過該如何善用徵費？

記得2009年首階段膠袋徵費實施時，筆者在一連鎖超市兼職收銀員，當時主管煞有介事提醒同事，要按收銀機的「要膠袋」按鈕，單據才會顯示5毫的膠袋費；店舖亦每季盤點膠袋存貨，逐個逐個數，務求與收到的款項脗合，好向政府交代。據環保部門透露，當時政府每年約有2,500萬元徵費收入。

直到2015年4月，第二階段膠袋徵費落實後，涵蓋範圍由原來約3,000間超市、便利店及健康護理和化粧品店的零售點，擴展至逾6萬間零售店舖，若要求所有商店都上繳徵費，無疑對中小企構成沉重行政負擔。自此，徵費採用由商戶保留的模式實行，袋袋平安。

倘加至1元 商戶收益逾31億

由庫房收入變為商戶收益，又豈止2,500萬元？環保署最新數字顯示，2020年本港共棄置約41.8億個膠袋，當中6.2億個屬獲豁免徵費的平口袋；若餘下的35.6億個膠袋以每個5毫的徵費計算，商戶就獲得約17.8億元額外收入。

徵費除了加價，亦會收緊豁免，即日後平口袋亦要收費。環境諮詢委員會估算，若日後將徵費定於一元，膠袋量可減少四分一，意味會使用31.35億個膠袋，變相是31.35億元收益；若徵費進一步提高至兩元的水平，膠袋量將大減4成至25億個，而商戶收益則反增至50億元，非常「和味」。

既然可增加收入，又不增加行政成本，難怪批發及零售界立法會議員邵家輝直言，零售業界對調高膠袋徵費未有很大抗拒；然而，社會又可能因此而產生收費變相「益商家」的怨氣。

英零售商 自願捐予公益團體

膠袋徵費的初心，絕非旨在為政府或商戶增加收入，而是希望透過經濟手段，令消費者減少濫用膠袋。徵費不論上繳庫房、抑或由商戶保留，都有其利弊，毋須非黑即白地二分處理。

在外國，膠袋徵費並非新事物，英國在處理膠袋費用上，便提供不同的想像：在2021至2022年度，英格蘭有42%零售商（涵蓋91%膠袋派發量）沒有將膠袋收入自肥，反而自願贈予社會公益團體，如環保、教育、醫療、保育等用途，發揮取之於民、用之於民的精神。

減即棄文化 慳得一蚊得一蚊

反觀香港，環保署僅在網站低調宣傳：「我們鼓勵零售商捐出所得的膠袋收費，以支持合適的環保工作。」據悉，的確有個別商戶向非牟利組織捐出徵費，惟寥若晨星；其他商戶的徵費何去何從？我們無從得知。

筆者相信，不論是環保團體還是其他慈善機構，並非覬覦一元幾角的膠袋捐款，而是更樂見人人自備購物袋，既可「慳得一蚊得一蚊」，也能減少即棄文化，並且共同對應日趨嚴峻的塑膠污染挑戰。

▲ 不論是環保團體還是其他慈善機構，相信並非覬覦膠袋捐款，而是更樂見人人自備購物袋，減少即棄文化。（資料圖片）