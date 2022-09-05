展城館設戶外棋盤裝置 DIY燈籠認識屋邨文化 副刊版 2022/09/05 分享： 分享： 位於中環的展城館將於9月10日及11日舉行「燈籠工作坊」，讓大眾參照不同年代或類型的公屋在燈籠上繪畫圖案，並親手製作具個人特色的燈籠，家長與小朋友一同參與，可引導孩子藉此認識香港公共屋邨獨特的文化和歷 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 口利福周日點心放題Brunch 任點任食4小時兼送一瓶香檳 今日 口利福周日點心放題Brunch 任點任食4小時兼送一瓶香檳 台灣肉包兔登陸星街小區 中秋節藝術裝置3大打卡位 今日 台灣肉包兔登陸星街小區 中秋節藝術裝置3大打卡位 城景國際推出中秋榴槤香芒下午茶自助餐 送榴槤月餅預訂可享85折 2022/09/03 城景國際推出中秋榴槤香芒下午茶自助餐 送榴槤月餅預訂可享85折 認識生物多樣性 紅樹林導賞冊免費領取 2022/09/02 認識生物多樣性 紅樹林導賞冊免費領取 馬爹利╳富臨飯店 干邑配對菜單慶中秋 2022/09/02 馬爹利╳富臨飯店 干邑配對菜單慶中秋 展覽 中環 遊戲 基建 公屋 工作坊 發展局