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展城館設戶外棋盤裝置 DIY燈籠認識屋邨文化

副刊版 2022/09/05

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位於中環的展城館將於9月10日及11日舉行「燈籠工作坊」，讓大眾參照不同年代或類型的公屋在燈籠上繪畫圖案，並親手製作具個人特色的燈籠，家長與小朋友一同參與，可引導孩子藉此認識香港公共屋邨獨特的文化和歷

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欄名 : 新鮮熱辣

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