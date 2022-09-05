日本半開關，將可不用導遊（但暫仍要參加旅行團），又上調每天入境配額，駐內地的港人圈都興奮討論了一陣。不是嗎？以前（真像訴說上世紀的語氣）上海過東京，比香港去更快，好多「返鄉下」港人例行周五夜機去、周一凌晨機返的策略，度周末來去自如。

不過，這半通關只對拿香港護照的遊客方便，因為若拿中國護照，現在申請簽證出國是極為艱難。對於這被評為「閉關鎖國」的保守措施，又聽到一個新名字去解釋，叫「自主限關」，強調這是一種主動的選擇，甚至為明朝清朝這方面的政策護航。

但就算拿香港護照，其實也全沒過往那麼方便，一來是從中國飛日本，機位少又貴，更不用說，回程返中國城市的話，還是需要7+3酒店隔離和居家監測。至於香港往返內地的航班，到目前還未有很大進展，都是近月的票完全買不到。

疫情發展到現階段，普遍人民可說是有種常態化的心態及生活作息調整。真如幾個月前寫核酸亭時所料，現在人們有事沒事，經過核酸亭就做一下檢測拿綠碼續命，否則出行的限制無日無之。如果像深圳上周的突然爆發又封區，就更是有種今日不知明天事之歎。深圳這次，因正好有多個展銷會在進行，突然要撤走，做生意朋友都損失慘重。還擔心是否能走到，因得看手機上健康碼會否受影響。

那天大家在討論，若真的丟了手機，現在會碰到甚麼大問題？

如果不在家附近，你甚至沒法快捷的回到家中。因為沒現金在身上，沒交通可載你回家（公共交通也需手機上的健康碼）。去報案，又如何證明自己的身份及有健康碼證明你能進去這政府場所？那就會變成另一個新詞人種：靈活居住者。這是對流浪露宿者的最新稱呼。