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大腦要儲「老本」

副刊版 2022/09/05

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友人父親證實患了失智症，他憂心問：失智症會否遺傳？目前的研究都指向同一結論：家族歷史不是一個必然致病因素。有些研究發現某些風險基因，或會增加患失智症的機率，但不是必然。

據美國Alzheimer's Association指出，載脂蛋白ε4等位基因（ApoE4），為偶發性阿茲海默症最相關的遺傳風險基因。南加州大學Zilkha神經遺傳學研究所的團隊，在二○二○年於《Nature》期刊發表報告，證實這種載脂蛋白與血腦屏障的破壞有關。當人的血腦屏障（Blood Brain Barrier）受破壞，後果很多，包括認知和記憶功能下降。期刊《Genetics in Medicine》在二○一六年的研究指出，約四成至六成半的阿茲海默症患者帶有ApoE4基因。

其實，每個人都有ApoE4基因，但並非代表他日必會患上失智症，因為ApoE4只是風險基因，沒有必須性。近十年，世界各地有很多關於失智症的研究，都專注於一個問題：為何有些載着風險基因的人，最終沒有患上失智症，但有些人卻患上呢？大量研究都指向同一關鍵因素：要視乎一個人知能存款（Cognitive Reserve），意即，大腦的「老本」要夠用。倫敦大學學院行為科學和健康部門的團隊，剛於上月在期刊《Neurology》發表縱向研究，追蹤了一一八四名由一九四六年出生的參與者，發現即使他們載着ApoE4基因，知能存款量高（High Cognitive Reserve）的人不會患上失智症，但知能存款量低者則會發病。

關鍵問題到了：那如何幫大腦儲「老本」？答案是：後天的大腦刺激（Intellectual Stimulation）很重要。倫敦大學學院團隊指出，中年之後有高度閱讀能力、興趣種類繁多的人，擁有最多認知存款；而獨居、孤單、憂鬱者，患失智症的風險較高。總之，要大腦精靈防失智，多閱讀、有細藝和社交活動，就是最佳的大腦「老本」。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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