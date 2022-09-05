台灣肉包兔登陸星街小區 中秋節藝術裝置3大打卡位

一年一度的中秋節，星街小區與台灣插畫品牌emmaAparty聯手帶來「Star．Moon．Bunny兔月星辰」中秋藝術裝置，帶來3大賞月場景。人氣兔子「肉包」遊走於發光圓月與星星吊飾之中，更有為星街小

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