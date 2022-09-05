口利福周日點心放題Brunch 任點任食4小時兼送一瓶香檳 副刊版 2022/09/05 分享： 分享： 中環新派粵菜廳口利福即日起逢周日推出全新的Good Fortune Club美食盛宴，由女主廚ArChan Chan及新加入的點心廚師Winson Yip主理，帶來任點任吃點心及精選香檳，向本地傳統點 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 台灣肉包兔登陸星街小區 中秋節藝術裝置3大打卡位 今日 台灣肉包兔登陸星街小區 中秋節藝術裝置3大打卡位 展城館設戶外棋盤裝置 DIY燈籠認識屋邨文化 今日 展城館設戶外棋盤裝置 DIY燈籠認識屋邨文化 城景國際推出中秋榴槤香芒下午茶自助餐 送榴槤月餅預訂可享85折 2022/09/03 城景國際推出中秋榴槤香芒下午茶自助餐 送榴槤月餅預訂可享85折 認識生物多樣性 紅樹林導賞冊免費領取 2022/09/02 認識生物多樣性 紅樹林導賞冊免費領取 馬爹利╳富臨飯店 干邑配對菜單慶中秋 2022/09/02 馬爹利╳富臨飯店 干邑配對菜單慶中秋 香港 餐廳 美食 中環 菜式 廚師 雪糕 點心 香檳 中秋節