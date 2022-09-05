南韓研新系統 30米內自動充電 行政人員版 2022/09/05 分享： 分享： 有南韓工程師開發了「超遙距」無綫充電系統，能透過紅外綫發射裝置，將電力傳送到30米遠的地方，為範圍內的手機等電子設備自動充電。 負責這項目的南韓世宗大學研究團隊指，系統主要由發射器及接收器兩部分組成。發 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Android 14 將支援衛星通訊 今日 Android 14 將支援衛星通訊 iPhone 14 Pro Max山寨版 搭載仿iOS主題Android系統 2022/09/02 iPhone 14 Pro Max山寨版 搭載仿iOS主題Android系統 三星新摺機限定店 進駐銅鑼灣名店坊 2022/09/02 三星新摺機限定店 進駐銅鑼灣名店坊 「全球最討厭App」 Disney+打入前5名 2022/09/01 「全球最討厭App」 Disney+打入前5名 增PS Mobile部門 Sony進軍手遊市場 2022/09/01 增PS Mobile部門 Sony進軍手遊市場 南韓 電力 太陽能