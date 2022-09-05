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南韓研新系統 30米內自動充電

行政人員版 2022/09/05

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有南韓工程師開發了「超遙距」無綫充電系統，能透過紅外綫發射裝置，將電力傳送到30米遠的地方，為範圍內的手機等電子設備自動充電。

負責這項目的南韓世宗大學研究團隊指，系統主要由發射器及接收器兩部分組成。發

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欄名 : 科技新知

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