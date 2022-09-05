Android 14 將支援衛星通訊 行政人員版 2022/09/05 分享： 分享： Google平台與生態系統高級副總裁Hiroshi Lockheimer在Twitter透露，Android 14將加入衛星通訊功能。 除Google外，蘋果（Apple）和華為也開始着手衛星通訊領域。 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 南韓研新系統 30米內自動充電 今日 南韓研新系統 30米內自動充電 iPhone 14 Pro Max山寨版 搭載仿iOS主題Android系統 2022/09/02 iPhone 14 Pro Max山寨版 搭載仿iOS主題Android系統 三星新摺機限定店 進駐銅鑼灣名店坊 2022/09/02 三星新摺機限定店 進駐銅鑼灣名店坊 「全球最討厭App」 Disney+打入前5名 2022/09/01 「全球最討厭App」 Disney+打入前5名 增PS Mobile部門 Sony進軍手遊市場 2022/09/01 增PS Mobile部門 Sony進軍手遊市場 Google Android