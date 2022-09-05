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Android 14 將支援衛星通訊

行政人員版 2022/09/05

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Google平台與生態系統高級副總裁Hiroshi Lockheimer在Twitter透露，Android 14將加入衛星通訊功能。

除Google外，蘋果（Apple）和華為也開始着手衛星通訊領域。

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欄名 : 科技新知

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