美棄守第一島鏈 中日韓暗湧不減反增

8月過去，兩岸無人機小打小鬧下緊張升溫，但中美軍事大吵大鬧至少暫告一段落。這一回合博弈的結果看兵推就知。當然，要看真實的那個。

美國智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）早前舉行台海兵推，結果是美軍付出慘重代價，損失2艘航母、20艘水面艦艇、500架飛機，但協助了台軍阻止解放軍佔領全島。

有別於CSIS這個預先設定參數，再輪流擲骰子決定攻擊效果的桌上戰棋遊戲式兵推，中美兩軍的大傢伙實實際際環繞台海切磋了幾乎一整個月，這場實兵兵推結果完全不同。

美海軍左支右絀 難再縱橫全球

美軍行動說明，美國正在準備棄守以台島為核心的第一島鏈，中方在台海軍事得利。不過，由此引伸的西太地緣格局重構，也無可避免會導致一些外交後遺症：中日韓矛盾恐至少在今後數年不減反增。

解放軍8月初沒收台灣「領空領海」，實際控制了台島周邊環境，美國在總統拜登（Joe Biden）三次聲言「護台」後都沒有干預，美軍拖到8月底才有反應：2艘巡洋艦駛過台灣海峽；但這也只是一個下台階而已。

美軍雙巡洋艦過台海，相比出動單驅逐艦的慣常操作，在級別和數量上可說有個交代。然而，回想1996年台海危機，美軍雙航母打擊群壓境，今次應對解放軍規模大得多的對台軍演，雙巡洋艦根本就不是一回事。

這2艘提康德羅加級（Ticonderoga）巡洋艦，其實更凸顯美國海軍今天左支右絀、難再縱橫全球的困境。提康德羅加級是80年代產物，由斯普魯恩斯級（Spruance）驅逐艦改進而來，定位原本就是驅逐艦，滿載排水量不到萬噸，只因其首次正式列裝神盾系統，才被冠為巡洋艦以強調戰力。

40年過去，提康德羅加級早不再是美海軍水面艦艇主力。美軍為了尋找資金，研發尚在圖紙中的新艦艇應對中國，更需削減現有資源。目前尚餘20多艘提康德羅加級，今年就會退役5艘，到2028年更會全數退役，屆時整個北約都缺巡洋艦。

解放軍新加油機 打破第一島鏈

反觀解放軍055型萬噸大驅，標準排水量已1.1萬噸，美軍直接將其劃為巡洋艦。055型至今已服役6艘，第一批次8艘有望年底全部交付，第二批次升級版相信接着就會出現。

與此同時，解放軍亮出運油-20加油機，意味中國軍隊不止打破了第一島鏈，在第二島鏈內至少靠近中國一側的制空能力也大幅提升。運油-20航程、載油量都遠勝舊有的轟油-6，其同時為殲-20、殲-16兩款主力戰鬥機加油的照片，無疑不是給台軍看的。

美軍顯然看到了，正着手鞏固第二島鏈防空。國防部旗下導彈防禦局上月形容，關島面臨的威脅有變，美軍高層認為需在2026年之前加強島上反導能力。美國國內近日亦湧現聲音，認為中國可能突襲關島來打贏潛在台海戰爭，美方需要避免關島成為珍珠港第二。

台退役陸軍中將、前立委帥化民直言，美國已棄守第一島鏈，到第二島鏈「後退決戰」。因為實力決定軍事形態，美軍在第一島鏈已失去優勢，而解放軍即使能到達第二島鏈，亦不一定具備在此作戰能力，美軍現時在第二島鏈仍有更多飛機、航母和導彈，仍然有優勢。

美西太戰略收縮 日韓更左右為難

西太平洋軍事格局巨變，地緣政治格局也必巨變，惟這不會是一夜變天，而會是個漫長而艱難，充滿反覆和波折的過程。

美國西太戰略收縮，兩個主要盟國日本和南韓左右做人難。日韓依順美國換取保護的舊有一套，未來會愈來愈難維持，但兩國要在中美之間重新抉擇亦會相當痛苦。畢竟日韓政治體制下，政府需要處理更多不同聲音，何況兩國土地都是被美軍踩着的。

戰略後撤，更當然會埋雷阻撓對手前進。美國勢必利用日韓急於自保心理，在軍事、科技、供應鏈等領域，為中日韓關係製造多重複雜障礙。

日本《和平憲法》放棄宣戰權，只保留自衞權，日本右翼則一直喊「台灣有事即日本有事」，對台野心背後也是擔心航運生命綫。日本前首相安倍晉三任內釋憲解禁「集體自衞權」，允許自衞隊出兵國外，已說明日本不用真正修憲就有主動參戰空間。雖然目前日本民眾聚焦經濟問題，首相岸田文雄尚未有足夠政治能量，闖過修憲最後一關公投，將自衞隊寫入憲法確認其地位，但這也只是一個儀式而已。

真正問題在於，日本缺乏與解放軍抗衡、獨自干預台海的能力，美國現在則逐步為日本鬆綁。防衞省上周發表年度預算，尋求為長程巡航導彈以至高超音速導彈撥款。須知道，日本戰後能否擁有進攻性武器，全看美國是否點頭。美國數年前退出《中導條約》，目前尚在研發中程導彈（包括長程巡航導彈）與高超音速技術，日本就爭着撥款，可見美國急不及待，要讓日本在最短時間獲得能向中國叫板的武器，擔起留守前綫掩護美軍後撤的角色。

至於南韓，美軍薩德反導系統這顆中方眼中釘，勢要愈扎愈深。南韓上月否認中方稱其同意「三不一限」（不追加部署薩德、不與美日形成三方軍事聯盟、不參與美國主導反導系統，及限制薩德實際使用）講法，稱薩德沒有談判空間。但韓方似乎想在其他範疇與中方交易，表示會爭取美日韓台芯片四方聯盟（Chip4）須尊重一個中國，並避免對華禁運。

華外交挑戰巨 須避歐俄亞太重演

只是說了算的不是南韓是美國。南韓雖然有誠意平衡中方利益，卻沒有足夠籌碼影響毫無此意的美國，自身利益反而可能在對方施壓下輕易被犧牲。南韓商界和傳媒也許感到山雨欲來，近期屢屢強調中國市場的重要。報告亦指，售華芯片佔出口比率20年增13倍存在風險。美國近日通過法案補貼電動車，則排除了南韓產品，哪怕現代汽車在美電動車市佔率僅次Tesla。毋須多說，美國正不遺餘力，壓縮南韓不選邊站的空間。

中方在台海對美取得軍事突破，但隨之而來的中日韓外交挑戰不小，且關係重大。處理得好，解決台灣問題難度亦會降低；處理不好，日韓恐被迫與華經濟脫鈎。中方要努力避免歐俄之局在亞太重演。今年是中韓、中日分別建交30、50周年，三十而立，五十而知天命，統統都考驗智慧。

▲ 美軍8月底雙巡洋艦過台海，以應對解放軍規模大得多的對台軍演，但更凸顯美國海軍今天左支右絀、難再縱橫全球的困境。（法新社資料圖片）