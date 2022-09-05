CY：港打針人數低 是時候強制

香港單日確診再破萬宗，昨日赴京開會的全國政協副主席梁振英，傍晚在社交網站發文，題為「重視長新冠，強制打針」，認為香港打針人數偏低，為市民健康，「是時候用強制手段來配合了」。

話說民建聯一行人昨早10時許

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