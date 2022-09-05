CY：港打針人數低 是時候強制 政治版 2022/09/05 分享： 分享： 香港單日確診再破萬宗，昨日赴京開會的全國政協副主席梁振英，傍晚在社交網站發文，題為「重視長新冠，強制打針」，認為香港打針人數偏低，為市民健康，「是時候用強制手段來配合了」。 話說民建聯一行人昨早10時許 ... 訂閱指定計劃送「腦活益 (Smartol)」乙盒，助您減壓、改善睡眠質素、提升記憶力！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 胡建民擁14物業 膺副局「樓王」 2022/09/03 胡建民擁14物業 膺副局「樓王」 議員「心火」未熄 今加會質詢中電 2022/09/02 議員「心火」未熄 今加會質詢中電 林鄭晤王瑞杰 卸任後首接待外賓 2022/09/01 林鄭晤王瑞杰 卸任後首接待外賓 籲公僕收看《愛．回家》 港府搞邊科？ 2022/08/31 籲公僕收看《愛．回家》 港府搞邊科？ 孫東兩測核酸 上午陰下午陽 2022/08/30 孫東兩測核酸 上午陰下午陽 政治 梁振英 疫情 香港 英國 口罩 民建聯 劏房 區議會 保安局